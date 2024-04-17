Телефон не считывает Sim-карту? ТОП-5 простых советов, как это исправить

Простые шаги помогут решить проблему

Смартфон наш верный друг и помощник во многих ситуациях. Однако бывает и так, что любимый гаджет подводит и отказывается нормально работать. В частности, смартфон может перестать считывать Sim-карту – как следствие, вы остаетесь без связи.

Что делать в такой ситуации? "Телеграф" сделал подборку простых советов, которые позволят вернуть сигнал мобильной связи.

Прежде всего, отметим, что эти советы будут действенными только если с вашим телефоном все нормально и он не нуждается во вмешательстве мастера. Но перед тем, как обращаться в сервисный центр, сделайте несколько простых действий и, возможно, ваш смартфон заработает так, как следует.

Проверьте лоток для карты

Если ваш смартфон принадлежит к тем, что имеют лоток для симки, который находится либо под аккумулятором, либо рядом с ним, то следует проверить, правильно ли в нем расположена Sim-карта. Обратите внимание на рисунок или символ на лотке, указывающий на правильное положение карты.

Убедитесь, что карта установлена правильно и не выступает из корпуса. Также следует проверить, нет ли пыли или других загрязнений в отверстии для лотка SIM-карты. Осторожно протрите гнездо и убедитесь, что зажим не поврежден.

Проверьте саму SIM-карту

Может быть и такое, что сама симка вышла из строя. Достаньте ее со своего телефона и попробуйте вставить в другой — если все работает, эту проблему можно вычеркнуть. Попробуйте также протереть саму карту мягкой тканью, чтобы удалить грязь или пыль на ней.

Режим "В самолете"

Режим "В самолете" отключает мобильную связь. Убедитесь, что вы случайно не активировали его. Кроме того, следует убедиться, что проблемы со связью не связаны с проблемами у мобильного оператора, который данную связь вам обеспечивает. Для этого, поинтересуйтесь все ли ок со связью у других людей.

Проверьте настройки

Если смартфон перестал видеть карту, то следует проверить, включена ли она в настройках. Найдите раздел "Параметры" > "Мобильные сети" и убедитесь, что SIM-карта включена, а вместе с ней и роуминг передачи данных.

Вовремя обновляйте SIM-карту

Если ваша симка появилась у вас еще при царе Горохе, может быть, стоит ее обновить? Через несколько лет использования, чип на карте теряет контакты и перестает работать должным образом. Поэтому периодически следует обращаться к специалистам в магазины телефонов, где продаются карты вашего оператора и обновлять симку. Это происходит без потери номера и занимает не более получаса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о привычках, которые вредят вашему телефону. Для сохранения гаджета в идеальном состоянии рекомендуется избегать их и соблюдать правила осторожного использования техники.