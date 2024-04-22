Нельзя заряжать смартфон до 100%: миф или правда

Берегите батарею телефона с первых дней работы

При использовании смартфона батарея начинает изнашиваться, в большинстве случаев это нормальный и постепенный процесс. Однако неправильная эксплуатация и зарядка значительно ускоряют "деградацию".

В сети часто пишут, что нельзя заряжать смартфон до 100%. "Телеграф" расскажет вам, правда ли это и как уберечь батарею девайса.

Можно или нельзя заряжать смартфон до 100%

Современные аккумуляторы способны выдерживать до 1000 циклов зарядки, без значительного влияния на качество работы. Однако каждая "полная" зарядка до 100 процентов только быстрее "убивает" батарею. То же касается и полного разряда.

Заметим, что это не просто блажь или предостережение, ведь в телефонах старшего поколения использовали никель-кадмиевые аккумуляторы, которые действительно нуждались в 100% зарядке. Однако в современных литиевых батареях такая практика, напротив, несет вред.

"Идеальный" процент батареи существует

Специалисты телефонных технологий не имеют единого мнения относительно "идеального" диапазона заряда. Однако в основном эксперты называют показатель "20-80". Это означает, что разряжать смартфон рекомендуется не ниже, чем до 20%, а ставить его на зарядку и заряжать до 80%.

Заметим, что современные смартфоны по умолчанию обладают двумя сверхполезными функциями: "Автоматический переход в экономичный режим" при низком уровне заряда батареи и "Прекращение зарядки смартфона" при достижении 80-90%.

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