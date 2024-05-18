Батарея быстро разряжается? Что отключить на телефоне, чтобы сохранить заряд

Телефон будет держать заряд дольше

В современном мире без телефона обойтись нельзя, а потому стоит задуматься заранее о том, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент. Например, если вы знаете, что не сможете подзарядить устройство в ближайшее время, то возможно стоит изменить некоторые настройки, которые позволят уменьшить расходы заряда батареи.

"Телеграф" собрал универсальные советы, которые могут помочь сохранить заряд в течение дня. Таким образом ваше устройство будет держаться на одном заряде батареи дольше.

1. Настройки экрана

Чем ярче монитор, тем быстрее садится батарея. Это очевидный момент, на который стоит обратить внимание, если вы хотите продлить время работы устройства.

Например, можно установить автоматическое регулирование яркости экрана, чтобы телефон подстраивался под окружающее освещение. Также можно вручную понижать яркость экрана, когда вы находитесь в помещениях или в при низкой освещенности.

Еще один момент заключается в использовании темной темы, если телефон ее поддерживает. Это особенно эффективно на OLED-экранах, где темные пиксели потребляют меньше энергии.

Также можно настроить время отключения экрана, например, до 30 секунд. Это позволит уменьшить время его работы, когда вы им не пользуетесь.

2. Отключение ненужных функций

На вашем устройстве есть множество модулей, которые потребляют энергию даже в пассивном режиме, однако многие из них можно выключить вручную.

Это касается Wi-Fi и мобильных данных, Bluetooth, GPS и службы геолокации, а также NFC.

3. Оптимизация фоновых процессов

Вы можете ограничить работу приложений, которыми вы не пользуетесь, в настройках телефона, а также регулярно закрывать неиспользуемые приложения. Это поможет сократить расходы заряда, когда телефон находится в фоновом режиме.

4. Энергосберегающие режимы

Вы можете настроить включение режима энергосбережения, когда заряд достигает определенного процента. Ну или же включите его в ручном режиме, если понимаете, что до зарядки вы доберетесь нескоро.

5. Оптимизация уведомлений

Многие приложения имеют свойство отправлять уведомления, однако большинство из них не требуют вашего срочного внимания. Чтобы от них избавиться, вы можете использовать режим "Не беспокоить". Это удобно в ночное или рабочее время.

Как вариант отключить уведомления от ненужных приложений можно в ручном режиме.

6. Оптимизация работы приложений

Регулярное обновление ОС и приложений поможет сократить расходы заряда, так как новые версии часто имеют правки, которые позволяют оптимизировать энергопотребление. Если же у вас есть приложения, которыми вы давно не пользовались, то их можно просто удалить.

7. Аппаратные настройки

Если вы можете обойтись без вибрации при получении уведомлений, сообщений и звонков, то ее можно выключить. В целом громкость звонков и уведомлений тоже можно снизить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких ситуациях ни в коем случае нельзя заряжать телефон. Всего их есть четыре и о них стоит знать.