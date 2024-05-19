Вы не захотите рисковать: почему генератору не место в квартире, объясняют специалисты

Генераторы пользуются большой популярностью в Украине

Отравление угарным газом, высокая вероятность пожара или взрыва. Генераторам в квартире не место и сейчас мы подробно объясним почему. Из-за постоянных обстрелов российских террористов, проблемы с электрогенерацией лишь обостряются, по всей стране действуют графики отключений или определенные ограничения на потребление электричества.

Это заставляет людей задуматься над тем, не приобрести ли какой-нибудь автономный источник выработки энергии и первое, что приходит на ум — генератор. Однако этот вариант приемлем исключительно для частных домов.

Почему генераторам в квартире не место?

Генераторы это устройства, работающие на дизеле, бензине или на газе. Во время своей работы генератор выделяет смертельный оксид углерода, известный как угарный газ.

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов. Если установить генератор в квартире, газ будет накапливаться во время его работы, что приведет к отравлению угарным газом, которое, между прочим, может закончиться летально.

Кроме того, размещение генераторов в жилых домах запрещено законом, сообщает издание Факты.

"Могут выписывать штрафы за незаконное хранение горючего в жилых помещениях, а также за размещение генераторов в жилых помещениях, потому что это нарушает жилищный кодекс. Поскольку в этом кодексе не предусмотрена возможность установки устройств, выделяющих угарный газ, – отмечает адвокат и юрист Ростислав Кравец.

Также во время своей работы генераторы сильно нагреваются, от чего может загореться пол, мебель или даже обои на стенах. Специалисты советуют устанавливать генератор не менее 6 метров от других предметов и приборов. Согласитесь, в квартире это сделать тяжело.

При этом опыт спасателей говорит о том, что генератор может даже взорваться, а не просто загореться. Так что же делать жильцам многоквартирных домов на случай "Блекаута"? Рассмотреть другие варианты автономных источников энергии, например "Экофлоу".

Подробно о том, как выбрать такое устройство и что от него можно заряжать, мы разбирали в материале "Телеграф": От телефона до холодильника и бойлера: что можно заряжать от EcoFlow

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