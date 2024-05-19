Ви не захочете ризикувати: чому генератору не місце у квартирі, пояснюють фахівці

Генератори мають шалену популярність в Україні

Отруєння чадним газом, висока ймовірність пожежі або й вибуху. Генераторам у квартирі не місце і зараз ми детально пояснимо чому. Через постійні обстріли російських терористів, проблеми з електрогенерацією лише загострюються, по всій країні діють графіки відключень або ж певні обмеження на споживання електрики.

Це змушує людей задуматися над тим, чи не придбати якесь автономне джерело вироблення енергії й перше, що спадає на думку — генератор. Проте цей варіант прийнятний виключно для приватних будинків.

Чому генераторам у квартирі не місце?

Генератори це пристрої, що працюють на дизелі, бензині або ж на газі. Під час своєї роботи генератор виділяє смертельний оксид вуглецю відомий як чадний газ.

Чадний газ не має кольору, запаху або смаку, тож його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів. Якщо встановити генератор у квартирі — газ накопичуватиметься під час його роботи, що призведе до отруєння чадним газом, яке, між іншим, може закінчитися летально.

Крім того, розміщення генераторів у житлових будинках заборонено законом, про це повідомляє видання Факти.

"Можуть виписувати штрафи за незаконне зберігання пального в житлових приміщеннях, а також за розміщення генераторів у житлових приміщеннях, тому що це порушує житловий кодекс. Оскільки у цьому кодексі не передбачена можливість встановлення пристроїв, які виділяють чадний газ, – зауважує адвокат та юрист Ростислав Кравець.

Також під час своєї роботи, генератори сильно нагріваються, від чого може спалахнути підлога, меблі чи навіть шпалери на стінах. Фахівці радять встановлювати генератор щонайменше за 6 метрів від інших предметів та приладів. Погодьтеся, у квартирі це зробити важко.

Разом з цим досвід рятувальників говорить про те, що генератор може навіть вибухнути, а не просто спалахнути. То що ж робити мешканцям багатоквартирних будинків на випадок "блекауту"? Розглянути інші варіанти автономних джерел енергії, наприклад "Екофлоу".

Детально про те, як обрати такий пристрій та що від нього можна заряджати, ми розбирали в матеріалі "Телеграфу": Від телефона до холодильника і бойлера: що можна заряджати від EcoFlow

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, які ціни на павербанки та зарядні станції в Україні зараз.