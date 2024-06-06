В Украине заработала "Мрия" для школьников и учителей: что это и зачем нужно

Теперь все чаты и учебные материалы будут в одном месте

В четверг, 6 июня, в 40 украинских школах началось бета-тестирование приложения "Мрия" для школьников, их родителей и учителей. Все необходимые материалы, чаты и журналы с отметками находятся в одном месте.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram. Он рассказал о главных задачах этого этапа.

"Мрия" станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer. Первая задача — влюбить учителей и педагогов. Учителя должны видеть в "Мрие" скорость, эффективность и собственное развитие", — написал Федоров.

В приложении кроме журнала будут план дня, библиотека контента, чат с учениками и родителями. Родители смогут увидеть, какие предметы больше нравятся ребенку, а где оценки нужно улучшить.

Разработчики "Мрия" делают акцент на личном развитии детей. Поэтому школьники будут видеть личный прогресс и иметь много удобных инструментов:

документ Мечта ID;

чаты;

план дня;

искусственный интеллект;

интересные факты от профессионалов;

библиотека контента для IT

"Наша задача — создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрии"... "Мрия" станет доказательством того, что мы способны на перемены", — написал Федоров.

Зайти в приложение "Мрия" можно через bank id, "Дия. Подпись" или электронную подпись. Каждый ребенок будет иметь доступ к учебным материалам и сможет выбирать, что ему интересно. Также у школьника будет свое портфолио с информацией о проектах и достижениях в разных областях.

Родители могут узнать, как у ребенка дела в школе и при необходимости пообщаться с учителями. Также приложение будет информировать, находится ли ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.

Функция мессенджера заменит чат в соцсетях, и у всех участников учебного процесса будет удобное и безопасное пространство для общения. А еще приложение заменит бумажные журналы и множество документов, потому что теперь все необходимое будет в одном месте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Закарпатье хотят построить "Дия Центр". Стоимость строительства составляет 25 миллионов гривен.