В работе "Приват24" произошел масштабный сбой: что говорят в банке

В банке говорят о регламентных работах

В работе приложения "Приват 24" произошел сбой. Пользователи жалуются на то, что в мобильный банкинг нельзя войти с телефона.

При этом воспользоваться сервисом невозможно и через настольную версию. В сети сообщалось о том, что при попытке войти в личный кабинет можно лишь увидеть вечную загрузку.

Впрочем, у некоторых пользователей появлялась ошибка с надписью "авторизация отклонена" для настольной версии и "ошибка выполнения авторизации" для мобильной.

С чем связана эта проблема, в настоящее время неизвестно. Кроме того, пользователи также жалуются на то, что на горячую линию банка невозможно дозвониться.

Спустя около 10 минут после появления ошибки на сайте "Приват 24" обнародовали сообщение о том, что в настоящее время проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности. Там призвали обновить страницу позже.

Как сообщалось ранее, в начале ноября пользователи смартфонов Apple обнаружили, что их перевело на московское время. Как оказалось, это было связано с работой РЭБ, из-за которой телефоны начали определять, что они будто находятся где-то в Курске или в Беларуси.