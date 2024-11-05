Что делать, если смартфон "уносит" в Курскую область или под Москву

В последнее время смартфоны начали переноситься в Беларусь или Россию через РЭБ

Владельцы смартфонов в некоторых приграничных областях Украины и не только столкнулись с необычным сбоем — телефоны стали показывать геолокацию в других странах. Устройства самовольно "переезжают" в Россию и Белоруссию, меняя часовые пояса и настройки.

Причиной сбоя стала работа мощных средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Именно поэтому карты Google начали отображать локации пользователей в Курске, Москве и белорусских городах. Как это исправить, рассказал экс-замглавы Госспецсвязи Виктор Жора для "Труха Украина".

Что этому предшествовало

Масштабный сбой затронул разные регионы. В Киевской области, в Вышгородском районе, телефоны показывали геолокацию в Гомеле и Мозыре. Местные жители рассказывают о курьезных случаях: GPS-датчик на ошейнике собаки сообщил хозяину о "прогулке" собаки в Беларуси.

В Киевской области проблема длилась два дня. Из-за смены часового пояса местные предприниматели открывали заведения с опозданием, а жители просыпались на час раньше. Автоматическая настройка изменяла время в соответствии с третьим часовым поясом UTC+3, используемым в Беларуси.

Народный депутат Дмитрий Наталуха сообщил, что проблема возникла одновременно на трех телефонах в его семье. Устройства Apple, приобретенные в разное время и в разных странах, автоматически перешли на московский часовой пояс.

Во избежание неудобств экс-замглавы Госспецсвязи Виктор Жора советует выключить автоматическое определение геолокации в настройках телефона. Как сделать это, показано в скриншоте.

Ранее "Телеграф" также писал, что подруга-стримерша выдала Дурова из-за геолокации. Как выглядит спутница владельца Telegram.