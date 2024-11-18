У роботі "Приват24" стався масштабний збій: що кажуть у банку

У банку говорять про регламентні роботи

У роботі програми "Приват 24" стався збій. Користувачі скаржаться, що в мобільний банкінг не можна увійти з телефону.

При цьому скористатися сервісом неможливо і через настільну версію. У мережі повідомлялося про те, що при спробі увійти в особистий кабінет можна лише побачити вічне завантаження

Втім, деякі користувачі мали помилку з написом "авторизація відхилена" для настільної версії та "помилка виконання авторизації" для мобільної.

З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо. Крім того, користувачі також скаржаться, що на гарячу лінію банку неможливо додзвонитися.

Приблизно через 10 хвилин після появи помилки на сайті "Приват 24" з’явилося повідомлення про те, що в цей час проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки. Там закликали обновити сторінку пізніше.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада користувачі смартфонів Apple виявили, що їх переклали на московський час. Як виявилося, це було пов’язано з роботою РЕБ, через яку телефони почали визначати, що вони ніби перебувають десь у Курську чи Білорусі.