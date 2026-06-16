Укр

Мало кто видел это: в сети показали редкий слепок посмертной маски Леси Украинки (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Так она могла выглядеть на самом деле Новость обновлена 16 июня 2026, 09:28
Так она могла выглядеть на самом деле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы воспроизвели лицо поэтессы с помощью ИИ

В сети Threads появились кадры, которые редко можно увидеть даже в музейных архивах – слепок посмертной маски Леси Украинки. Эта находка вызвала волну дискуссий.

Соответствующее фото опубликовал пользователь под ником "felix.redka". Этот артефакт почти не известен широкой публике.

Посмотреть в Threads

После этого украинцы обратились к ChatGPT с просьбой создать художественную реконструкцию лица Леси Украинки на основе маски. Искусственный интеллект сгенерировал вариант того, как могла выглядеть поэтесса, интерпретируя черты её лица.

Как могла бы выглядеть зрелая Леся Украинка по реконструкции искусственного интеллекта на основе посмертного слепка
Портрет Леси Украинки в зрелом возрасте от ИИ. Фото: Threads

Если сравнить результат с классическими портретами из учебников и архивных фото, то черты остаются узнаваемыми — особенно форма носа, глаз, бровей и губ. В то же время следует учесть, что чаще всего Леся Украинка изображена в молодом возрасте, тогда как существуют и фото зрелой поэтессы. Поэтому визуальные совпадения между реконструкцией ИИ и оригинальными изображениями более заметны в старших портретах.

Как выглядела молодая и зрелая Леся Украинка
Портреты поэтессы в молодом и зрелом возрасте. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о насыщенной жизни матери Леси Украинки — Ольги Косач. Она вывозила семейный архив, занималась лечением детей и впоследствии была арестована. История ее судьбы совмещает важные события и непростые испытания.

Теги:
#Маска #Леся Украинка