Мало кто видел это: в сети показали редкий слепок посмертной маски Леси Украинки (фото)

Украинцы воспроизвели лицо поэтессы с помощью ИИ

В сети Threads появились кадры, которые редко можно увидеть даже в музейных архивах – слепок посмертной маски Леси Украинки. Эта находка вызвала волну дискуссий.

Соответствующее фото опубликовал пользователь под ником "felix.redka". Этот артефакт почти не известен широкой публике.

После этого украинцы обратились к ChatGPT с просьбой создать художественную реконструкцию лица Леси Украинки на основе маски. Искусственный интеллект сгенерировал вариант того, как могла выглядеть поэтесса, интерпретируя черты её лица.

Портрет Леси Украинки в зрелом возрасте от ИИ. Фото: Threads

Если сравнить результат с классическими портретами из учебников и архивных фото, то черты остаются узнаваемыми — особенно форма носа, глаз, бровей и губ. В то же время следует учесть, что чаще всего Леся Украинка изображена в молодом возрасте, тогда как существуют и фото зрелой поэтессы. Поэтому визуальные совпадения между реконструкцией ИИ и оригинальными изображениями более заметны в старших портретах.

Портреты поэтессы в молодом и зрелом возрасте. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о насыщенной жизни матери Леси Украинки — Ольги Косач. Она вывозила семейный архив, занималась лечением детей и впоследствии была арестована. История ее судьбы совмещает важные события и непростые испытания.