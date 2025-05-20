Недолік за недоліком: чому САУ КНДР — не прорив, а тимчасова латка для армії РФ (фото, відео)

Що не так із північнокорейською технікою, яку РФ піарила як посилення?

Північнокорейські гармати 170-мм САУ М1989 "Коксан", які помітили на фронті ще в листопаді 2024 року, мають ряд недоліків. Стрільби САУ M1989 Koksan однієї з артилерійських бригад Ленінградського військового округу РФ вже проаналізував воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

В мережі з’явились перші кадри того, як вони стріляють та знімки снарядів. Експерт вказав на кілька конструктивних недоліків. Перше, на що він звернув увагу — проблема стабілізації. Після пострілу північнокорейську гармату хитає "наче вона з пап’є-маше". Це може впливати на точність пострілів та загалом на шасі.

Що ж до 170-мм снарядів, Олександр Коваленко помітив конструктивну схожість із снарядами для радянської САУ 203-мм 2С7 "Піон". Це два ведучі пояси по корпусу, які впливають на зношення ствола гармати. "Північнокорейська САУ М1989 вимагає регулярного обслуговування своєї гармати і її заміни, з урахуванням того навантаження, яке чиниться на неї в російських військах", — вважає Коваленко.

Снаряди до САУ М1989

Він також наголосив, що гармата від КНДР має заявлену дальність ледь не 60 км, проте на ділі — не показувала дальність більшу за 30 км. Є недоліки і у снарядів, та для російської окупаційної армії якість не так важлива — вони намагаються взяти кількістю і допомога від КНДР в цьому їм потрібна.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов в лютому повідомляв, що Росія від КНДР отримала щонайменше 120 САУ калібру 170 міліметрів. При цьому передачі не припиняються. Частина з них вже знищена українськими військами.

"Телеграф" розповідав, що в КНДР офіційно підтвердили участь своїх військових у війні проти України. Окрім САУ та солдатів Північна Корея передає Росії ракети, які вбивають українців. Їхній перелік може стати більшим — проти деяких в України немає зброї.