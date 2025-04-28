"Священная миссия": КНДР впервые официально подтвердила применение своих военных в Курской области

Ким Чен Ын назвал отправку войск КНДР воевать против Украины "священной миссией"

В КНДР впервые официально подтвердили, что отправляли войска в Курскую область воевать против Вооруженных сил Украины – уже после того, как это официально подтвердили в России. Соответствующее заявление сделал диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне 27 апреля.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, также заявление Ким Чен Инна привело южнокорейское информационное агентство Yonhap. Отмечается, что руководитель КНДР обосновал участие в войне против Украины статьей 4 так называемого "соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

В частности, Ким Чен Ын назвал отправку войск КНДР воевать против Украины "священной миссией" для "укрепления российско-северокорейской дружбы". Также он анонсировал открытие памятника в Пхеньяне северокорейским солдатам, помогавшим российским оккупантам "освобождать" Курскую область. Диктатор признался, что лично несет ответственность за это, поскольку приказал развернуть на Курщине контингент северокорейских наемников.

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинской власти в Российскую Федерацию были победоносно завершены", – заявил Ким Чен Ин.

При этом он не делал заявлений по поводу возможного участия солдат КНДР в войне непосредственно на территории Украины. Однако это не означает, что в дальнейшем этот сателлит России не попытается отправить своих солдат воевать уже на украинскую землю.

"Это официальное объявление является огромным политическим шагом, поскольку оно официально подтверждает участие Северной Кореи. Но мы все еще не знаем наверняка, будет ли их роль сосредоточена на Курске, или эта операция расширится и приведет к развертыванию непосредственно в Украине. Нам нужно будет посмотреть, как дальше будут развиваться события", – отметил обозреватель GeoInsider, изучивший сообщения СМИ и заявление северокорейского диктатора.

Как сообщалось ранее, первые сообщения о пленении Силами обороны Украины солдат КНДР появились в январе 2025 года. Они позже рассказали, что думали, что воюют с солдатами Южной Кореи. В этом их убеждали агенты безопасности КНДР. Кроме этого, в Курской области неоднократно уже находили на деревьях повешенные тела северокорейцев, совершивших суицид. А трупы ликвидированных солдат КНДР поездами вывозили с фронта, чтобы передать на погребение на территории Северной Кореи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области. Он отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советское время. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить советские генералы.