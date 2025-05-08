"У нас будут проблемы": эксперт рассказал об опасности ракет КНДР, которые могут передать России

Сбить их будет практически невозможно

В четверг, 8 мая, Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В Сеуле назвали это "откровенной провокацией" и предположили, что ракеты могут быть предназначены для передачи России.

"Телеграф" обратился за комментарием к авиационному эксперту Валерию Романенко, который объяснил, что именно испытывала КНДР и почему это важно для Украины.

"Северная Корея провела испытания двух типов ракет. Ракет КN-23, которые нам, к сожалению, нехорошо знакомы, и КН-25, более старые, разработаны в 2019 году и взяты на вооружение примерно в 2020-м", — говорит Романенко. По его словам, КN-25 хоть и формально считается реактивной системой залпового огня, но фактически это баллистическая ракета большого калибра.

"Калибр — это диаметр корпуса ракеты — 600 мм. Эта ракета описывается как реактивная система залпового огня сверхбольшого калибра. Она имеет дальность полета до 380 км, а ее боевая часть, вероятно, весит около сотни килограммов. Боевая часть все же осколочно-фугасная. Это довольно опасно." При этом, отмечает он, КN-25 неточной: "Ее точность — это примерно 80–90 метров кругового вероятного отклонения".

Романенко также подчеркивает, что эти ракеты входят в официальный ядерный потенциал КНДР: "В октябре 2022 года ракета была включена в официальное заявление как часть ядерного потенциала. А на параде в феврале 2023 эти ракеты демонстрировались как вооружение оперативных подразделений тактического ядерного оружия".

Что касается наведения, то, по словам эксперта, подробной информации нет, но есть предположение, что ракеты используют инерционную систему и спутниковую навигацию Beidou: "Это китайская система, вероятнее всего, малопригодная для европейского театра войны".

Эксперт также пояснил, что ракеты КN-23, подобные "Искандеру", способны сбить только системы Patriot и SAMP/T с соответствующей модификацией ракеты: "А вот КN-25 мы, скорее всего, не сможем сбивать. Она запускается залпом по четыре ракеты, а у нас просто не хватит антиракет, чтобы справиться с такой нагрузкой".

"Если эти убл*дки дадут эти ракеты россиянам — у нас будут проблемы", — отметил Романенко. Он добавляет, что надежда остается только на ограниченное производство: "Надеюсь, что они не способны массово выпускать эти системы, потому что это требует значительных ресурсов и современной электроники".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Москве, по сообщениям российских пропагандистских источников, якобы рассматривается возможность удара по Киеву комплексом "Орешник". Это может стать формальным "ответом" на отказ Украины принять предложенное Кремлем символическое "перемирие" до 9 мая.