Смартфоны из Северной Кореи попали в руки блогера: то, что он нашел, удивляет

"Оппа" становится "товарищом", а смотреть предлагают российские фильмы

Два нелегальных смартфона Haeyang 701 – самый дешевый и Samtaesong 8 – флагманский, контрабандой вывезенные из Северной Кореи попали к известному ютуберу Mrwhosetheboss. Он провел подробные тесты, чтобы выяснить, как выглядят мобильные технологии внутри одного из самых закрытых государств мира. И нашлось много интересного.

Телефон научит вас "правильным" терминам

Ютубер отметил, что на базовом уровне смартфоны выглядят как обычные устройства, однако более детальный обзор показал масштаб государственного контроля. Так, система автоматически корректировала некоторые слова: введение "Южная Корея" заменялось "марионеточным государством", а популярный корейский сленг "оппа" (старший брат/бойфренд) — на "товарищ". Даже слово "Корея" политизировано: Север обозначается как "Чосон", тогда как Юг исправляется на "Южный Чосон".

Телефоны КНДР

"Если вы введете имя нынешнего лидера Ким Чен Ина в любом приложении, текст станет жирным, как только вы закончите вводить слово", — говорит ютубер.

Никакого Google Play

Оба смартфона значительно уступают мировым аналогам по техническим характеристикам. Даже флагман смахивает на "Хуавэй" 2021 года. Кроме того, смартфоны не имеют доступа к Интернету. Единственная сеть, к которой они могут подключаться, это внутренняя система Mirae, доступ к которой возможен только через специальное государственное удостоверение. Даже после авторизации пользователь получает доступ только к государственным новостям, пропаганде, официальным приложениям и государственному телевидению. Скорость соединения составляет от 2 до 33 Мбит/с – в разы меньше, чем у соседей из Южной Кореи. Цена Samtaesong 8 – около 42 тысяч грн.

Самый дешевый Haeyang 701

Цена Samtaesong 8 – около 42 тысяч грн

Тотальный контроль

Северокорейские смартфоны периодически делают скриншоты без ведома пользователя. И просмотреть или удалить их невозможно. Эксперты предполагают, что такие изображения создаются для дальнейших проверок спецслужбами. В Северной Корее распространение иностранных фильмов или телешоу карается строго, поэтому контроль за устройствами является одним из инструментов слежения за населением.

Все скопировано?

Ютубер нашел в телефоне детали китайских производителей. Что касается приложений, то их значки скопированы из известных мировых приложений. "Здесь есть приложение с логотипом Microsoft Word. Вы открываете его, и он предлагает вам варианты Excel, PowerPoint и Word. Но я могу заверить вас, что это не приложения Microsoft. Они даже близко не приближаются к ним по функциональности", — говорит Mrwhosetheboss.

Контент, который можно посмотреть или игры, в которые можно поиграть, тоже не оригинальны. Это международный контент с правками, делающими его совместимым с идеологией КНДР. Интересный факт – есть немало российского контента. "Я не смог найти ни одного фильма из США или Южной Кореи, но российских фильмов было множество. Помните, что критерием здесь является не то, какие фильмы больше всего нравятся северокорейскому населению. А то, какие фильмы режим хочет, чтобы население смотрело", — говорит ютубер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что КНДР — один из ближайших партнеров России. Страна отправила немало оружия и даже собственных солдат на войну против Украины.