"Что-то подмешивают в пищу?": почему жители КНДР не могут пробить "железный занавес"

У многих жителей Северной Кореи серый оттенок кожи, а их глаза выглядят тускло и смутно

В Северной Корее у людей отсутствует доступ в Интернет, но они, вероятно, все же пытаются пробить этот "железный занавес", который отделяет их от остального мира. В то же время у многих людей в КНДР будто бы снижен интерес к жизни и некоторые опции в их восприятии мира деактивированы, потому им это попросту не интересно.

Такое мнение выразил украинский журналист и военный корреспондент в интервью "Телеграфу": "Они как роботы": Роман Бочкала о военных КНДР и том, почему мороженая рыба для них – мечта жизни".

"Я уверен, что пытаются. Это естественно для человека стремиться узнать правду в любой ситуации. Однако следует учитывать уровень аморфности местного населения. Это видно, когда смотришь на взгляды людей. Они выглядят немного удрученными", — сказал собеседник.

По его словам, у многих жителей Северной Кореи серый оттенок кожи, а их глаза выглядят тускло и смутно. Бочкала не исключает, что он "что-то подмешивают в пищу".

"Иногда, анализируя это, мне даже кажется, что им, возможно, что-нибудь подмешивают в пищу. Знаете, как раньше в советской армии ребятам давали бром, чтобы снизить их интерес к жизни. Так считала советская система", — отмечает журналист.

Кроме того Бочкала думает, что в КНДР также могут использовать какие-нибудь вещества, чтобы люди меньше интересовались жизнью.

"Они выглядят очень ограниченными в своих умственных способностях. Иногда создается впечатление, что они просто не интересуются многими аспектами жизни. Это как опции в их восприятии мира деактивированы", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Северная Корея расширила список "смертельных преступлений". Теперь он будет содержать не 11, а 16 пунктов.