Mitsubishi готовится вернуть 2 популярные в Украине модели: они станут электромобилями

Автомобили могут получить новые силовые агрегаты и вообще быть кардинально другими.

В 2017 году компания Mitsubishi возродила свое легендарное название Eclipse, неожиданно использовав его для кроссовера. Это вызвало разочарование среди поклонников бренда.

Теперь появилась информация о новых заявках на регистрацию торговых марок других культовых названий Mitsubishi, в частности Montero и Lancer Sportback, которые также применимы к непредсказуемым моделям. Соответствующую информацию получило издание Motor1.

Название Montero исчезло с рынка в 2006 году, но недавно Mitsubishi подала заявку на ее регистрацию в Ведомство США по патентам и торговым маркам (USPTO). Заявка включает "автомобили" и многочисленные другие сферы применения, что может указывать на потенциальное появление модели с названием Montero в будущей линейке Mitsubishi в США.

Какими будут новые модели авто от Mitsubishi

Компания также подала заявку на регистрацию названия "Lancer Sportback", которая изначально была отклонена USPTO, но сейчас находится в стадии апелляции. Lancer Sportback был пятидверной версией Lancer, представленной в 2010 году. Апелляция, поданная в марте, определяет использование для "автомобилей и их структурных элементов".

Особый интерес представляет регистрация торговой марки Lancer Sportback. Известно о сотрудничестве Mitsubishi с Nissan для выпуска нескольких новых гибридных и электрических моделей в США, включая собственную версию Leaf следующего поколения. Есть предположение, что Lancer Sportback может стать версией Mitsubishi Leaf (если патент будет одобрен).

Также иногда появляются слухи о новом пикапе Mitsubishi для США и серийной версии концепта D:X (который может эволюционировать в следующую Delica). Однако к этой информации следует относиться скептически. Проверенные данные появятся только тогда, когда новые модели Mitsubishi начнут сходить с конвейера, ориентировочно в 2025 году для 2026 модельного года.

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