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Свежий обзор авторынка в Луцке: автоблогер показал интересные варианты до 7500 долларов (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Авторынок
Авторынок. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

За такую сумму можно рассчитывать на хорошее авто.

Выбор автомобиля – задача не из простых, особенно когда бюджет ограничен. Каждый покупатель стремится найти оптимальное соотношение цены и качества, не жертвуя при этом надежностью и комфортом.

Эта дилемма становится еще острее, когда речь идет о приобретении подержанного авто за сумму до 7500 долларов. Блогер Andriy Auto исследовал местные предложения и обнаружил ряд интересных вариантов, которые могут стать отличным выбором для ищущих доступное, но качественное авто.

Volkswagen Golf

За 7400 долларов продается Volkswagen Golf 2009 года выпуска. Автомобиль пригнан из-за границы и еще не растаможен. Пробег – 173 тысячи. Машина в популярном кузове хэтчбек, на механике. Есть мультимедиа.

Peugeot 5008

Автомобиль 2010 с 1,6-литровым дизельным двигателем. Интересно, что машина семиместная. Пробег – 277 тысяч километров, ручная коробка передач. Авто имеет парктроники спереди и сзади. Цена — 7700.

Volkswagen Touran

Volkswagen Touran

Автомобиль 2008 года выпуска с коробкой автомат оценили в 7400 долларов. Заявленный пробег от владельца – 241 тысяча километров. Под капотом – 1,4-литровый двигатель.

Renault Mégane

Renault Mégane

Renault Mégane третьего поколения 2012 года оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой механикой. Цена — 7600.

Opel Zafira

И снова семиместное дизельное авто, 2009 года выпуска. Объем двигателя – 1,7 литра. Цена — 6700. Пробег не указан.

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