Свежий обзор авторынка в Луцке: автоблогер показал интересные варианты до 7500 долларов (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За такую сумму можно рассчитывать на хорошее авто.
Выбор автомобиля – задача не из простых, особенно когда бюджет ограничен. Каждый покупатель стремится найти оптимальное соотношение цены и качества, не жертвуя при этом надежностью и комфортом.
Эта дилемма становится еще острее, когда речь идет о приобретении подержанного авто за сумму до 7500 долларов. Блогер Andriy Auto исследовал местные предложения и обнаружил ряд интересных вариантов, которые могут стать отличным выбором для ищущих доступное, но качественное авто.
Volkswagen Golf
За 7400 долларов продается Volkswagen Golf 2009 года выпуска. Автомобиль пригнан из-за границы и еще не растаможен. Пробег – 173 тысячи. Машина в популярном кузове хэтчбек, на механике. Есть мультимедиа.
Peugeot 5008
Автомобиль 2010 с 1,6-литровым дизельным двигателем. Интересно, что машина семиместная. Пробег – 277 тысяч километров, ручная коробка передач. Авто имеет парктроники спереди и сзади. Цена — 7700.
Volkswagen Touran
Автомобиль 2008 года выпуска с коробкой автомат оценили в 7400 долларов. Заявленный пробег от владельца – 241 тысяча километров. Под капотом – 1,4-литровый двигатель.
Renault Mégane
Renault Mégane третьего поколения 2012 года оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой механикой. Цена — 7600.
Opel Zafira
И снова семиместное дизельное авто, 2009 года выпуска. Объем двигателя – 1,7 литра. Цена — 6700. Пробег не указан.
Ранее "Телеграф" также писал о самых экономичных автомобилях 2024 года. Они сэкономят своим владельцам много денег.