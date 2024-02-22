Volkswagen внедрит в свои автомобили ChatGPT второго уровня: какие функции появятся

Голосовой помощник позволит управлять многими функциями в авто

Недавно Volkswagen представил новое ПО на основе голосового помощника, созданного на базе ChatGPT. Теперь же немецкий автопроизводитель заявил, что скоро выпустит новую версию. Ее называют "уровнем 2".

Сейчас пользователь дает чат-боту инструкции или команды, но в обновленной версии можно будет общаться с искусственным интеллектом. Об этом Auto Express рассказал Луис Мединас, менеджер проекта по разработке информационно развлекательных систем Volkswagen.

Новая система появится в автомобилях бренда уже в этом году. Ее смогут использовать автомобили VW, имеющие ПО VW 4.0. То есть речь идет о моделях ID.2, ID.4, ID.5 и ID. 7. Также его получат обновленные Tiguan, Passat и Golf.

Как работает голосовой помощник Volkswagen IDA

В компании сообщают, что при использовании голосового помощника не нужно будет устанавливать другое приложение или создавать новую учетную запись. Вопросы пользователей также будут сопровождаться ссылками на интернет-ресурсы, чтобы получить дополнительную информацию.

Владельцы авто Volkswagen будут иметь доступ к постоянно растущей базе данных искусственного интеллекта. Новые функции позволят управлять информационно развлекательной системой, кондиционером и навигацией голосом. А искусственный интеллект сможет отвечать на привычные вопросы на интуитивно понятном языке. Если же система авто не будет знать ответ на вопрос, она перенаправит его в нейросети. Сообщается, что чат не сможет получить доступ к автомобилю, ведь вопросы и ответы немедленно удаляются.

Представитель Volkswagen говорит, что система сможет давать точные ответы на все вопросы, которые только можно представить.

Ранее Телеграф писал, что электрокар нового европейского бренда показали на шпионских снимках. Он обойдется в $14 000.