Buick випустить новий електрокар: модель коштуватиме менше, ніж Nissan Leaf

Buick належить до концерну SAIC General Motors

Компанія Buick офіційно представила новий електромобіль Е4 у Китаї. Модель отримала 4 конфігурації.

Ціни на новий електрокар стартують від 22 тисяч доларів. Найдорожча конфігурація коштуватиме 32 тисячі, повідомляє Сarnewschina.

Про створення Е4 оголосили влітку 2023 року. Називали навіть попередню ціну — близько 26 тисяч доларів. Зниження ціни на 4 тисячі означає, що в Buick розуміють, що у Китаї йде постійна цінова війна на тлі конкуренції, що зростає.

Що відомо про Е4: технічні характеристики та дизайн

Автомобіль отримав сучасну інтелектуальну систему eConnect. Вона має різноманітні додатки — музика, ігри тощо. Крім того, тут є кілька голосових опцій на вибір.

Щодо колірних варіантів, то їх є 6 — білий, чорний, блакитний, сірий, фіолетовий та зелений. Варіантів інтер’єру є 5. Дизайн в основному схожий з усією лінійкою Е4.

У салоні бачимо інтелектуальну кабіну VCS з 30-дюймовим вигнутим дисплеєм з роздільною здатністю 6К. Також тут є двозонна система розпізнавання голосу. Вона може виконувати до 10 послідовних команд водія чи пасажира за 25 секунд.

У топовому варіанті запас ходу автомобіля складає 620 кілометрів. Електрокар розганяється з нуля до сотні за 6,2 секунди. Інші три версії мають запас ходу 530 км і розганяються з 0 км до 100 км/год за 7,6 секунди.

Раніше "Телеграф" писав, що на український ринок виходить новий електрокар. Це Citroen e-C4 з запасом ходу понад 400 км.