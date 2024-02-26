В духе "танчиков" и "сталкера": в Украине продают тюнингованную ЗАЗ "Славуту" (фото)

Этому экземпляру почти 20 лет, однако он выглядит довольно прилично.

В Харькове продают ЗАЗ 1103 "Славуту" 2005 года выпуска. Как отметил владелец, этот автомобиль имеет "грамотный тюнинг". И, судя по всему, он не соврал.

Соответствующее объявление появилось на странице "autobazar_ua1". В частности, в нем отмечается, что эта машина оборудована двигателем объемом 1,2 литра на бензине и имеет механическую коробку передач. Что касается пробега, то он составляет 67 тысяч км.

Чем примечательна эта ЗАЗ 1103

Отдельного внимания заслуживает тюнинг этой "Славуты". Так, на капоте можно увидеть наклейку из всемирно известной игры "World of tanks", а на переднем бампере присутствует эмблема и надпись еще одной — STALKER. В общем, этот экземпляр "нашпигован" многими наклейками, на которых присутствуют различные надписи.

ЗАЗ 1103 "Славута"

Владелец автомобиля отмечает, что эта машина оборудована вписанным ГБО, имеет усовершенствованную тормозную систему, резину на зиму и лето и 2 комплекта дисков. Впереди можно увидеть спортивный бампер. Что касается салона, то он исполнен в красно-черных цветах. Сам продавец оценил его на "четверку".

Что касается стоимости, то за нее хотят получить 1300 долларов. Указывается, что потенциальный покупатель может рассчитывать на торг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США продают 50-летнюю "Волгу" по цене суперкара. Автомобиль преодолел всего 54 тысячи км и, соответственно, имеет довольно приличный внешний и внутренний вид.