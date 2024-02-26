У дусі "танчиків" та "сталкера": в Україні продають тюнінговану ЗАЗ "Славуту" (фото)

Цьому екземпляру майже 20 років, проте він має досить пристойний вигляд

У Харкові продають ЗАЗ 1103 "Славуту" 2005 року випуску. Як зазначив власник, цей автомобіль має "грамотний тюнінг". І, судячи з усього, він не збрехав.

Відповідне оголошення з'явилося на сторінці "autobazar_ua1". Зокрема, в ньому зазначається, що ця машина обладнана двигуном об'ємом 1,2 літри на "бензині" та має механічну коробку передач. Щодо пробігу то він становить 67 тисяч км.

Чим примітна ця ЗАЗ 1103

Окремої уваги заслуговує тюнінг цієї "Славути". Так, на капоті можна побачити наліпку з всесвітньо відомої ігри "World of tanks", а на передньому бампері присутня емблема та напис ще однієї — S.T.A.L.K.E.R. Загалом, цей екземпляр "нашпигований" багатьма наліпками, на яких присутні різноманітні написи.

ЗАЗ 1103 "Славута"

Власник авто зазначає, що ця машина обладнана вписаним ГБО, має вдосконалену гальмівну систему, резину на зиму та літо та 2 комплекти дисків. Попереду можна побачити спортивний бампер. Щодо салону, то він виконаний у червоно-чорних кольорах. Сам продавець оцінив його на "четверку".

Щодо вартості, то за неї хочуть отримати 1300 доларів. Зазначається, що потенційний покупець може розраховувати на торг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США продають 50-річну "Волгу" за ціною суперкара. Автомобіль подолав лише 54 тисячі км та, відповідно, має досить пристойний зовнішній та внутрішній вигляд.