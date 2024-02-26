Таких только 350: в Ровно засветилась спецверсия BMW X5 Black Vermillion Edition

Таких только 350 экземпляров в мире

В Украине заметили, вероятно, единственный BMW X5 Black Vermillion Edition, только на дорогах нашей страны. Таких автомобилей есть только 350 экземпляров на всей планете.

Спецверсию легендарного BMW X5 сфотографировали в Киеве. Об этом рассказывается на странице cars_rv в Instagram.

BMW X5 Black Vermillion Edition: что известно о спецверсии авто

В 2022 году немецкий автопроизводитель выпустил BMW X5 Black Vermilion Edition. Автомобиль имеет черный цвет кузова и красные элементы на тормозах, радиаторной решетке и интерьере.

Модель оснащена 335-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом и стоит около 83 тысяч долларов. Он поставляется только с полным приводом – авто разгоняется с нуля до сотни всего за 4,8 секунды.

Автомобиль выкрашен в цвет Frozen Black Metallic. Решетка радиатора имеет красные вертикальные полосы и затемненные адаптивные светодиодные фары. BMW X5 Black Vermillion Edition поставляется только со спортивным пакетом за 5400 долларов. В него входят 22-дюймовые колесные диски Orbit Grey и красные тормозные суппорты M Sport.

В интерьере также прослеживается дизайн с сочетанием черного и красного цвета. Яркие акценты здесь видим на швах и ковриках, а на подстаканниках есть логотип, указывающий на спецверсию. Селектор передач имеет стеклянные элементы и кнопки обработаны с использованием углеродного волокна.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появился стильный электрокроссовер с мощностью более 900 "лошадей". На общий рынок он вышел 29 марта 2022 года и вот наконец этот электрокар добрался до Украины.