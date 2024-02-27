Названо авто, яке залишається найпопулярнішим у світі уже 25 років: у чому його переваги

Лише минулого року продали 1,1 млн одиниць цієї моделі

Японський автовиробник Toyota, попри нещодавні скандали, продовжує утримувати лідерство на світовому авторинку. Хоч його активно наздоганяють китайці, уже 25-й рік поспіль саме авто Toyota є найпопулярнішим на світі.

У 2023 році седан Toyota Corolla продали понад 1,1 млн одиниць — це удвічі перевищує продаж його найближчих конкурентів. Це Honda Civic та Elantra, повідомляє Focus2move.

Таким чином саме Corolla стала найбільш продаваним автомобілем в історії. Станом на 2024 рік продали уже понад 60 млн екземплярів цієї моделі.

На другому місці, з результатом у 478 тисяч одиниць, розташувався Honda Civic. Його майже наздогнав Hyundai Elantra з 323 973 одиницями продажу. У десятку найпродаваніших авто також увійшли Volkswagen Golf, Sagitar, GAC Aion S, Audi A3, Lada Granta, Maruti Baleno та Honda City.

Розповідаємо детальніше про переможця рейтингу Toyota Corolla. Чим же седан, який випускається три десятиліття, заслужив свою популярність?

Toyota Corolla: історія успіху

Toyota Corolla, визнана як найпродаваніший автомобіль за останні 25 років, здобула свою популярність завдяки декільком ключовим чинникам. Зокрема, Toyota Corolla відома своєю високою якістю виготовлення та довговічністю. Багато власників відзначають, що автомобілі Corolla служать їм без проблем протягом багатьох років. Моделі Corolla вирізняються ефективністю пального, що робить їх привабливими для тих, хто шукає економічний та екологічно чистий транспортний засіб.

Високий рівень комфорту та зручності є ще однією привабливою рисою Corolla. З плином часу Toyota постійно вдосконалює Corolla, додаючи нові технології та функції для полегшення водіння.

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