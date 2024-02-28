На продажу выставили редкий кабриолет Chevrolet с мизерным пробегом: сколько за него хотят получить

Судя по всему, модель сохранилась в достаточно приличном состоянии

На продажу был выставлен уникальный кабриолет Chevrolet Camaro IROC-Z 1989 года выпуска. Этот экземпляр можно точно назвать настоящей капсулой времени, ведь он проехал всего 708 км.

Соответствующий лот, которым является этот автомобиль, появился на онлайн-аукционе Bring a Trailer. Кузов автомобиля окрашен в алый цвет. Салон – четырехместный с сиденьями, отделанными серым текстилем.

Чем примечателен этот Chevrolet Camaro IROC-Z

У автомобиля съемные панели Т-образные крыши, спортивные зеркала и фальшивые вентиляционные отверстия на капоте. Бамперы и другие элементы кузовного обвеса окрашены в цвет кузова.

Выставлена на продажу Chevrolet Camaro IROC-Z

Салон Шевроле Camaro IROC-Z

В оснащение входят кондиционер, круиз-контроль, кассетная стереосистема Delco и жалюзи на заднем стекле. Рулевое колесо обтянуто кожей. За ним виден спидометр с максимальной отметкой 233 км/ч и тахометр на 7000 об/мин.

Этот экземпляр оснащен 5,7-литровым двигателем V8, развивавшим 230 л.с. и 447 Нм крутящего момента. Двигатель работает с четырехступенчатым "автоматом", а также имеет самоблокируемый дифференциал. Автомобиль оснащен гидроусилителем руля.

Что касается стоимости, то сейчас за этот коллекционный автомобиль предлагают 52 000 долларов, вместе с этим до окончания торгов остается еще 2 дня. О каких-либо повреждениях или каких-либо событиях не упоминается. Территориально Chevrolet Camaro IROC-Z находится в Норт-Салэме, штат Нью-Йорк.

Добавим, это поколение Chevrolet Camaro в 1985 году получило вариант Iroc-Z, названный в честь одной из гоночных серий. Он отличался более мощными двигателями, просмотренной подвеской с амортизаторами Bilstein, уменьшенным дорожным просветом и измененным аэродинамическим обвесом. Также были доступны опциональные изменения трансмиссии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что самый мощный в мире гиперкар выставили на продажу более чем за 1 млн долларов. У него "под капотом" почти 2 тысячи лошадиных сил.