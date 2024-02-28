На продаж виставили рідкісний кабріолет Chevrolet із мізерним пробігом: скільки за нього хочуть отримати

Судячи з усього, модель зберіглася в досить пристойному стані

На продаж виставили унікальний кабріолет Chevrolet Camaro IROC-Z 1989 року випуску. Цей екземпляр можна точно назвати справжньою капсулою часу, адже він проїхав лише 708 км.

Відповідний лот, який є цей автомобіль, з'явився на онлайн-аукціоні Bring a Trailer. Кузов автомобіля пофарбований у яскраво-червоний колір. Салон — чотиримісний із сидіннями, оздобленими сірим текстилем.

Чим примітний цей Chevrolet Camaro IROC-Z

У автомобіля знімні Т-подібні панелі даху, спортивні дзеркала та фальшиві вентиляційні отвори на капоті. Бампери та решта елементів кузовного обвісу пофарбовані в колір кузова.

Виставлена на продаж Chevrolet Camaro IROC-Z

Салон Chevrolet Camaro IROC-Z

Салон — чотиримісний із сидіннями, оздобленими сірим текстилем. В оснащення входять кондиціонер, круїз-контроль, касетна стереосистема Delco та жалюзі на задньому склі. Рульове колесо обтягнуте шкірою. За ним видно спідометр із максимальною відміткою 233 км/год та тахометр на 7000 об/хв.

Цей екземпляр оснащений 5,7-літровим двигуном V8, який розвивав 230 к.с. і 447 Нм крутного моменту. Двигун працює з чотириступінчастим "автоматом", а також має диференціал, що самоблокується. Автомобіль оснащений гідропідсилювачем керма.

Щодо вартості, то на даний момент за цей колекційний автомобіль пропонують 52 000 доларів, разом із цим до закінчення торгів залишається ще 2 дні. Про жодні пошкодження чи якісь події не згадується. Територіально Chevrolet Camaro IROC-Z знаходиться у Норт-Салемі, штат Нью-Йорк.

Додамо, це покоління Chevrolet Camaro у 1985 році отримало варіант Iroc-Z, названий на честь однієї з гоночних серій. Він відрізнявся потужнішими двигунами, переглянутою підвіскою з амортизаторами Bilstein, зменшеним дорожнім просвітом і зміненим аеродинамічним обважуванням. Також були доступні опціональні зміни у трансмісії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що найпотужніший у світі гіперкар виставили на продаж за понад 1 млн доларів. У нього "під капотом" майже 2 тисячі кінських сил.