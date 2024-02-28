Він міг би знищити конкурентів: чому проєкт зі створення авто Apple закрили

Ідея належить Стіву Джобсу

Напередодні компанія Apple оголосила своїм підлеглим про те, що проєкт зі створення першого автомобіля компанії відкликано.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела в концерні. У компанії це не коментують. Хоча це й не дивно — в Apple жодного разу офіційно не повідомляли про роботу над авто. Проте, згідно з багатьома заявами, робота над ним таки велась — з 2014 року. Розповідаємо про все, що відомо про цей проєкт.

Історія проєкту Apple iCar

Як відомо, ідея проєкту належить Стіву Джобсу, легендарному засновнику компанії Apple, яка подарувала світу чудові винаходи на кшталт iPhone чи Mac. За три роки до того моменту, як ми дізналися першу інформацію про майбутній автомобіль, Джобс відійшов у вічність. Та саме він, як каже Міккі Дрекслер, колишній член ради директорів "яблучної" компанії, першим заговорив про перспективність ринку електромобілів.

У 2008 році, коли Tesla представила свою першу модель, Roadster, Стів Джобс зібрав раду директорів. На ній обговорювали подію, яка стала знаковою для компанії Ілона Маска. На цій зустрічі Дрекслер сказав, що автомобіль виглядає вбого і не буде популярним. Стів Джобс же вважав, що всі досягнення у цьому автомобілі сховані всередині, тому Міккі нічого не розуміє.

Як роками стверджували різні ЗМІ, над розробкою авто таки працювали, хоч і цілком таємно. Це дуже схоже на Apple — тримати усе в таємниці до самого кінця. Від коментарів щодо майбутньої машини не стримався навіть Ілон Маск. Він казав, що дуже важко приховувати хоч щось, коли ти масово наймаєш провідних інженерів та спеціалістів з автомобілебудування. Він жалівся, що Apple переманює людей з Tesla

Проте Apple не мала власного заводу, щоб створити авто. Логічно було б подумати, що компанія скористається послугами різних виробників, як це вона робить при виробництві своїх гаджетів. Були відомості про початок переговорів з Volkswagen, BMW, Mercedes, а пізніше навіть з південнокорейськими брендами. Та офіційно про це ніхто ніколи не говорив.

Як міг виглядати автомобіль Apple

Звісно, ні проєкт, ні концепт ніколи не показували публіці, проте у всіх даних авто зображують як електричний спорткар з автопілотом. У 2020 році журналісти Reuters навіть заявляли, що "яблучний" бренд навіть випробовує якусь технологію з моноакумулятором. Проте звучало це не дуже правдоподібно.

Експерти вважають, що саме Apple мав шанс стати найбільшим виробником електрокарів у світі. Навіть Ілон Маск вірив у це — кілька років тому він хотів продати їм свою компанію Tesla, яка на той момент перебувала у стані глибокого занепаду.

Чому проєкт Apple iCar закрили

Згідно з інформацією видання Bloomberg, є 2 причини, чому проєкт Apple iCar закрили. Перше — це труднощі зі створенням автопілота. Тільки не такого, як в Tesla чи інших автобрендів, а повноцінного. Схоже, в Apple намагались створити не звичайний автомобіль, а революційний. Він мав би змінити світ. Цього зробити не вдалося.

Другою причиною називають те, що останнім часом люди прохолодніше ставляться до електрокарів. Хоча ця думка суперечлива, адже продаж електрокарів росте щороку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ізраїлі створили електрокар, який може зменшуватись в розмірах. Такий автомобіль буде ідеальним для мегаполісів.