Нічний кошмар для всіх виробників авто: BYD створила дешевий кросовер з витратою 5,5 л/100 км

А ще автомобіль має непоганий запас ходу на чистій електриці

Компанія BYD стрімко знижує ціни на свої автомобілі, розв’язавши справжню війну з іншими виробниками за звання найдешевшого автобренду у світі. Зокрема, нещодавно у Піднебесній анонсували новий кросовер BYD Tang DM-i Honor Edition.

У порівнянні зі своїм попередником, він став дешевшим на 4 тисячі доларів. Про це пише ITHome.

BYD Tang DM-i Honor Edition: дизайн і технічні характеристики

Найцікавіше у кросовері — це його ціна. Він коштує лише 25 тисяч доларів у базовій комплектації, 30 тисяч — у топовій. При цьому оснащення стало ще кращим.

Зокрема, на передніх кріслах є 10-точковий масажер. Тут встановлена безпровідна зарядка для гаджетів потужністю у 50 Вт, є порти для заряджання, а також система автономного водіння DiPilot 100. Це не автопілот, а просунутий круїз-контроль разом з сучасними безпековими функціями на кшталт утримання смуги руху та моніторингу сліпих зон.

У салоні також бачимо велику медіасистему та цифрову панель приладів. Інформація з інформаційної системи може проєктуватись на лобове скло. Звісно, тут є панорамний дах та інші цікаві опції.

Технічні характеристики також непогані — автомобіль оснащений 1,5-літровим мотором на 139 кінських сил, який працює в парі з електромотором. Розхід пального складає всього 5,5 літрів на 100 кілометрів. Також автомобіль може їздити на чистій електриці — запас ходу досягає 112 кілометрів. Кросовер має великі габарити — 487 сантиметрів у довжину. У салоні є місця для 7 людей.

Раніше "Телеграф" писав, чому проєкт зі створення автомобіля Apple закрили. Він належав Стіву Джобсу і мав бути революційним.