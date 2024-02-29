Різниця складає 20%: названо реальну витрату палива найпопулярніших моделей авто

Є лише 2 авто, які показали меншу витрату палива, ніж очікувалось

Реальна витрата палива популярних моделей автомобілів часто відрізняється від заявленої виробником. Австралійська автомобільна асоціація провела тестування, яке показало реальну витрату палива у повсякденній їзді.

Результати більшості моделей авто були правдивими — різниця складала не більше, ніж 5 відсотків. Про це йдеться на сайті ААА. Проте 6 моделей авто показали гірші результати.

Які моделі авто мають вищу витрату палива, ніж очікувалось

Шість моделей автомобілів споживають від 9 до 20 відсотків більше пального, ніж йдеться у паспорті моделі. Зокрема, найгіршою моделлю авто щодо витрати палива є BMW X3 2021 модельного року. Він витрачає на 20% бензину, ніж заявлено. Також неправдивими виявились результати новенької британської моделі авто MG 3 2023 року випуску — на 19%.

Німецькі автомарки також не відстають в антирейтингу — Audi Q5 2022 модельного року споживає на 17% більше пального, ніж заявляли, а гібридний кросовер Toyota Yaris Cross — на 12%. Крім того, шведський кросовер Volvo XC40 минулого року випуску спалює на 9% більше, ніж йдеться у паспорті.

Результати яких моделей авто найкращі

7 із 13 моделей авто показали результати, близькі до заявлених. Це Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Eclipse Cross, Hyundai Staria, Kia Sportage, MG HS, Hyundai i30, а також Hyundai Staria.

Також є 2 моделі авто, які показали кращі результати, ніж очікувалось. Це японський седан Toyota Camry, а також Kia Carnival 2023 року випуску. Проте корейська модель значно перевищує норми щодо викидів шкідливих речовин.

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