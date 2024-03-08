Пришлось толкать: разрекламированный пикап Tesla Cybertruck забуксовал в песке на пляже (видео)

На самом деле это уже не первый скандал, связанный с легендарным автомобилем Илона Маска

Перед запуском Tesla Cybertruck в одном из рекламных роликов показывали, как пикап может проходить воду вброд, отмечая вездеходные свойства авто. Но их уже не раз подвергали сомнению.

В частности, ранее автомобиль сломался во время передвижения по затопленной дороге. А теперь он и вовсе забуксовал в песке на пляже. На видео, которое стало вирусным, видно, как владелец пикапа вместе со своими приятелями толкает авто, забуксовавшее в песке на пляже. Об этом случае пишет издание Carcoops.

Tesla Cybertruck застрял на пляже: подробности инцидента

Интересно, что водитель этого пикапа незаконно заехал на пляж Марина Стейт в Калифорнии. Поэтому он, кроме того, что станет звездой Сети, еще и получил штраф. На видеозаписи видно, что несколько человек, в том числе водитель, смотритель парка и другие, стоят на пляже, а позади пикапа видны глубокие следы от шин.

Через некоторое время 2 человека толкают Cybertruck, а водитель двигается задним ходом. Автомобиль вытащили. Интересно, что пикап в малейшей комплектации весит минимум 3100 кг. Поэтому его толкание точно не было лёгким делом.

Кстати, спустя некоторое время после распространения этого видео Tesla выпустила новый ролик, демонстрирующий возможности пикапа двигаться по горам, точнее, каменистой местности. На нем мы видим, как Cybertruck медленно, но уверенно преодолевает препятствия на крутом подъеме.

Ведущий инженер Cybertruck Вес Моррилл объяснил, что это видео показывает. Дело в новом программном обеспечении, которое поможет в управлении автомобилем в сложной местности. Правда, он не объяснил, когда владельцы пикапа получат обновление ПО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обновленная Tesla Model 3 станет более производительной. Ее мощность превысит 600 лошадиных сил.