Зрелищный монстр: пикап Tesla Cybertruck скрестили с Porsche 911 (фото)
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Воображение у некоторых людей работает так, как надо
Появление Tesla Cybertruck сопровождалось как сенсациями, так и скандалами. Впрочем, спустя несколько месяцев после появления этот пикап все еще не теряет популярности.
Хотя он очень продуктивный и мощный, некоторые умельцы поставили своей целью сделать модель еще сильнее. В частности, независимый художник Вишну Суреш, также известный как Zephyr Designz, вообразил, как будет выглядеть Tesla Cybertruck после его модификаций. Об этом рассказывает издание Carscoops.
Модификация Cybertruck: подробности
Он решил модифицировать Cybertruck, установив двигатель Porsche Flat Six, а также добавить большие колеса, другую подвеску и удивительный обвес. Zephyr Designz приступил к модификации Cybertruck, создав удивительную гоночную версию пикапа.
Среди перемен видны очень широкие передние и задние крылья, в которые интегрированы вентиляционные отверстия. Передний бампер удлинен, появились соответствующие боковые пороги, другой задний диффузор, а также огромные колеса.
Также при модификации Cybertruck перекрасили в красный цвет, что еще больше напоминает суперкар итальянского бренда. Силовую установку сменили, установив бензиновый шестицилиндровый двигатель от Porsche с двойным турбонаддувом. Вероятно, автомобиль имеет задний привод. Правда, решится ли кто воплотить этот замысел в реальность, пока не известно.
Ранее Телеграф писал, что дешевый французский электрокар раскупить как горячие пирожки. Это и не удивительно – он будет стоить всего от 25 тысяч евро.