Зрелищный монстр: пикап Tesla Cybertruck скрестили с Porsche 911 (фото)

Воображение у некоторых людей работает так, как надо

Появление Tesla Cybertruck сопровождалось как сенсациями, так и скандалами. Впрочем, спустя несколько месяцев после появления этот пикап все еще не теряет популярности.

Хотя он очень продуктивный и мощный, некоторые умельцы поставили своей целью сделать модель еще сильнее. В частности, независимый художник Вишну Суреш, также известный как Zephyr Designz, вообразил, как будет выглядеть Tesla Cybertruck после его модификаций. Об этом рассказывает издание Carscoops.

Модификация Cybertruck: подробности

Он решил модифицировать Cybertruck, установив двигатель Porsche Flat Six, а также добавить большие колеса, другую подвеску и удивительный обвес. Zephyr Designz приступил к модификации Cybertruck, создав удивительную гоночную версию пикапа.

Среди перемен видны очень широкие передние и задние крылья, в которые интегрированы вентиляционные отверстия. Передний бампер удлинен, появились соответствующие боковые пороги, другой задний диффузор, а также огромные колеса.

Также при модификации Cybertruck перекрасили в красный цвет, что еще больше напоминает суперкар итальянского бренда. Силовую установку сменили, установив бензиновый шестицилиндровый двигатель от Porsche с двойным турбонаддувом. Вероятно, автомобиль имеет задний привод. Правда, решится ли кто воплотить этот замысел в реальность, пока не известно.

Ранее Телеграф писал, что дешевый французский электрокар раскупить как горячие пирожки. Это и не удивительно – он будет стоить всего от 25 тысяч евро.