Довелося штовхати: розрекламований пікап Tesla Cybertruck забуксував у піску на пляжі (відео)

Насправді це вже не перший скандал, пов'язаний з легендарним авто Ілона Маска

Перед запуском Tesla Cybertruck в одному з рекламних роликів показували, як пікап може проходити воду вбрід, наголошуючи на всюдихідних властивостях авто. Та їх вже не раз ставили під сумнів.

Зокрема, раніше автомобіль зламався під час пересування затопленою дорогою. А тепер він і зовсім забуксував у піску на пляжі. На відео, яке стало вірусним, видно, як власник пікапа разом зі своїми приятелями штовхає авто, яке забуксувало у піску на пляжі. Про цей випадок пише видання Carcoops.

Tesla Cybertruck застряг на пляжі: подробиці інциденту

Цікаво, що водій цього пікапа незаконно заїхав на пляж Марина-Стейт в Каліфорнії. Тому він, крім того, що стане зіркою Мережі, ще й отримав штраф. На відеозаписі видно, що кілька людей, зокрема, водій, наглядач парку та інші, стоять на пляжі, а позаду пікапа видно глибокі сліди від шин.

Через якийсь час 2 людини штовхають Cybertruck, а водій рухається заднім ходом. Автомобіль витягнули. Цікаво, що автомобіль в найменшій комплектації важить мінімум 3100 кг. Тому штовхання пікапа точно не було легкою справою.

До речі, через деякий час після поширення цього відео Tesla випустила новий ролик, який демонструє можливості пікапа рухатися горами, точніше, кам’янистою місцевістю. На ньому ми бачимо, як Cybertruck повільно, але впевнено долає перешкоди на крутому підйомі.

Провідний інженер Cybertruck Вес Моррілл пояснив, що це відео показує. Річ у новому програмному забезпеченні, яке допоможе в керуванні авто у складній місцевості. Щоправда, він не пояснив, коли власники пікапа отримають оновлення ПЗ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що оновлена Tesla Model 3 стане більш продуктивною. Її потужність перевищить 600 кінських сил.