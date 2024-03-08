Отзывают несколько тысяч машин: у самого популярного внедорожника Ford обнаружена неожиданная проблема

Речь идет об экземплярах, выпущенных в конце 2023 года.

Внедорожник Ford Bronco, пользующийся безумной популярностью на рынке, столкнулся с неожиданной проблемой. Отмечается, что из-за нее даже придется отозвать несколько тысяч автомобилей этой модели.

В чем заключается проблема с Ford Bronco

Как сообщает MotorBiscuit, речь идет о том, что при движении у внедорожника стекло на окне кузова может просто выпасть. Отмечается, что это связано со слишком жесткой крышей, из-за которой стекло может не выдержать.

Да, жесткая крыша имеет несколько ощутимых преимуществ – они менее склонны к протеканию и предлагают больше звукоизоляционных материалов, чем мягкая. Однако модели, выпущенные в конце 2023 года, могут столкнуться с этой неожиданной проблемой.

Так, экземпляры Ford Bronco, выпущенные с 6 ноября по 6 декабря 2023 года, подпадают под отзыв. Речь идет о 7527 автомобилях. Американский автопроизводитель придерживается мнения, что не все эти внедорожники будут иметь эту проблему, а только 46%.

В скором времени Ford начнет предупреждать владельцев Bronco, которые потенциально могут находиться в зоне риска. Если модель Bronco попадает в зону риска, владельцу потребуется посетить местный дилерский центр для прохождения сервисного обслуживания. Технический персонал осмотрит окна и заменит их в случае необходимости.

Пока Ford не имеет подтверждений относительно того, приводило ли выпадение окон к несчастным случаям. Сама проблема была выявлена во время планового тестирования 4 декабря 2023 года.

Добавим, Ford Bronco является самым популярным внедорожником американского производителя. Модель предложена исключительно в пятидверном варианте с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП. Такой Ford Bronco 2023 разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч. В смешанном цикле он тратит 13,4 л/100 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие проблемы чаще всего возникают в автомобилях Ford. Об этих нюансах следует знать перед тем, как покупать автомобили этого бренда.