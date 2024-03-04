В Сети показали оригинальный Mustang, простоявший в гараже почти 20 лет: чем удивляет это авто (фото)

Этот культовый автомобиль – настоящая находка

Этим Ford Mustang первого поколения поначалу владел пилот одной из американских авиакомпаний. Нынешний владелец приобрел его в 2002 году. Через некоторое время он поставил его в гараж и не заводил.

Чтобы отчистить автомобиль, понадобились услуги WD Detailing. Выяснилось, что автомобиль, который игнорировали почти 2 десятка лет, требует особого внимания. И речь идет не только о толстом слое пыли на лобовом стекле и краске. Оказалось, что хром тоже померк и покрылся ржавчиной. Но больше работы было в салоне — там было несколько тушек мышей и их гнезд. Об этом пишет Motor1.

Когда команда детейлинга выполнила мойку, отполировала бамперы, колеса, стекло и другие детали, автомобиль значительно изменился. Мало что указывает на то, что он простоял в гараже 18 лет.

После косметического ремонта команда пригласила 2 механиков, чтобы завести этот Ford Mustang. Они обнаружили несколько проблем с системой подачи топлива, но смогли завести винтажный маслкарь на холостом ходу. Владелец автомобиля решил подарить Mustang своей дочери в заключение колледжа.

Ford Mustang первого поколения: что известно об этом авто

Ford Mustang первого поколения считается культовым автомобилем, представленным в 1964 году и сменившим автомобильную индустрию, став популярным спортивным автомобилем среди молодежи. Официально выпущенный в 1965 году, этот маслкар привлек внимание своим стильным дизайном и производительностью.

Он обладает стильным и агрессивным внешним видом с классическими линиями и характерными двумя боковыми полосками. Выпускался автомобиль в кузовах купе, кабриолет и в спецверсиях, например Mustang GT и Shelby GT350. Последний производился совместно с Carroll Shelby и был спроектирован для соревнований.

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