Відкликають декілька тисяч машин: у найпопулярнішого позашляховика Ford виявлено несподівану проблему

Йдеться про екземпляри, які були випущені наприкінці 2023 року

Позашляховик Ford Bronco, який користується шаленою популярністю на ринку, зіштовхнувся з несподіваною проблемою. Зазначається, що через неї навіть доведеться відкликати декілька тисяч автівок цієї моделі.

У чому полягає проблема з Ford Bronco

Як повідомляє MotorBiscuit, йдеться про те, що під час руху в позашляховика скло на вікні кузова може просто випасти. Зазначається, що це пов'язано з надто жорстким дахом, через яке скло може не витримати.

Так, жорсткий дах має декілька відчутних переваг — вони менш схильні до протікання і пропонують більше звукоізоляційних матеріалів, ніж м'який. Однак, моделі, які були випущені наприкінці 2023 року, можуть зіткнутися з цією несподіваною проблемою.

Так, екземпляри Ford Bronco, які були випущені від 6 листопада до 6 грудня 2023 року, підпадають під відкликання. Йдеться про 7527 автомобілів. Американський автовиробник дотримується думки, що не всі ці позашляховики матимуть цю проблему, а лише — 46%.

Незабаром Ford почне попереджати власників Bronco, які потенційно можуть перебувати в зоні ризику. Якщо модель Bronco потрапляє до зони ризику, то власнику потрібно буде відвідати місцевий дилерський центр для проходження сервісного обслуговування. Технічний персонал огляне задні вікна та безкоштовно замінить їх у разі необхідності.

Наразі Ford не має підтверджень щодо того, чи призводило випадання вікон до нещасних випадків. Як зазначається, сама проблема була виявлена під час планового тестування 4 грудня 2023 року.

Додамо, що Ford Bronco є найпопулярнішим позашляховиком американського виробника. Модель запропоновано виключно в п'ятидверному варіанті з 2,7-літровим 330-сильним V6 твін-турбо та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Такий Ford Bronco 2023 розганяється до 100 км/год за 6,1 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 161 км/год. У змішаному циклі він витрачає 13,4 л/100 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які проблеми найчастіше виникають в автомобілях Ford. Про ці нюанси варто знати перед тим, як купувати автівки цього бренду.