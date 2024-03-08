Мощный Mercedes-AMG "GT-R" за 6 миллионов гривен привезли в Украину (фото)

Спорткаров этой серии в Украине можно сосчитать по пальцам

Еще один роскошный автомобиль пополнил чью-то коллекцию недавно. А ведь в Украине сфотографировали почти уникальный спорткар Mercedes-AMG GT R.

Таких в мире только 2000. Соответствующие фото опубликовали на странице topcars_u.a

Особенности Mercedes-AMG GT R

Речь идет о Mercedes-AMG GT R, высокопроизводительном спортивном автомобиле, разработанном с использованием технологий автоспорта. Он может похвастаться переднесредним расположением двигателя, твин-турбо двигателем V8 мощностью 430 кВт/585 л.с., значительно модифицированным шасси, новой аэродинамикой и облегченной конструкцией.

Спорткар имеет такие элементы как активное рулевое управление задними колесами, девятиступенчатая система контроля тяги и регулируемая подвеска. AMG GT R также демонстрирует характерный дизайн с радиаторной решеткой Panamericana и окрашен в матовый черный цвет.

Технические характеристики автомобиля включают 4,0-литровый V8 двигатель, а также 7-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Спорткар имеет хорошие показатели производительности, такие как разгон 0-100 км/ч за 3,6 секунды и максимальная скорость 318 км/ч.

Такой автомобиль стоит около 6 миллионов гривен. По нашей информации, в Украине только несколько спорткаров этой серии.

Ранее "Телеграф" писал, что новенькую Ferrari Purosangue 2024 года продают в Украине за почти 1 миллион долларов. Она оснащена мощным 6-литровым двигателем V12, развивающим безумные 720 лошадиных сил.