Британцы могут пожертвовать подержанные авто Украине в обмен на приятный бонус

Это решение призвано помочь инфраструктуре Украины

Только в Лондоне, по предварительным подсчетам, 7 тысяч автомобилей не отвечают новым экологическим нормам по выбросам. Раньше их нужно было сдавать на металлолом, за что можно было получить денежные средства.

Теперь подлежащие утилизации автомобили позволили передавать для нужд украинского государства, где такие нормы пока не действуют. Об этом заявил в комментарии The Guardian мэр Лондона Садик Хан.

Передача подлежащих утилизации британских авто: подробности

Лондонцы, которые решат не сдавать свой автомобиль на металлолом или потратиться на модернизацию его топливной системы, могут получить такие же деньги, как при утилизации — в размере 2000 фунтов стерлингов (около 100 тысяч гривен). Эти авто пожертвуют в Украине бесплатно. Использовать должны такие автомобили для медицинских и гуманитарных нужд.

Это решение объясняется тем, что инфраструктура Украины практически каждый день страдает от российских обстрелов. Из-за этого ухудшается доступ к медицинской помощи.

По словам мэра Лондона, Transport for London сотрудничал с зарегистрированной в Великобритании благотворительной организацией British-Ukrainian Aid, чтобы разрешить эту схему при поддержке украинского посольства. Схему внедрят уже через несколько дней — с 15 марта. Около 50 тысяч списанных автомобилей скорой помощи, согласно планам, передадут в Украину уже через несколько дней.

Но не только "скорые" и медеваки теоретически могут быть переданы Украине. Целям сокращения выбросов будут подлежать большегрузные ТС, то есть небольшие грузовики, автобусы, грузовики с прицепами, городские автобусы и т.д. В будущем в ЕС также не будут выпускаться и даже запрещать пользоваться дизельными авто, а это значит, что их также необходимо будет утилизировать.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие автомобили в Украине не пройдут техосмотр. Это не только подержанные машины и с тонированными стеклами.