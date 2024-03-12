В Україні виявили нову капсулу часу: перламутровий Lexus 2007 року майже без пробігу (фото)

Власник дуже любить своє авто, якщо воно у майже новому стані за стільки років

У Києві виявили ще одну капсулу часу. Це культовий автомобіль Lexus GX470 2007 року випуску.

Цікаво, що автомобіль, попри свій солідний вік, майже не має пробігу — на одометрі лише 37 тисяч кілометрів. Відповідні фото виклав у соцмережі відомий поціновувач рідкісних авто в Україні Roma Urraco.

Модель цікава тим, що вона є надзвичайно надійною. І навіть за сучасними стандартами вона доволі непогано оснащена. Згідно з інформацією блогера, власник цього авто добре доглядав за своїм транспортним засобом — зберігав лише у сухому паркінгу, майже ніколи не їздив взимку.

Фактично авто у новому стані, адже на ньому немає жодної подряпини чи інших дефектів. А ще — автомобіль пофарбований у незвичайний білий перламутровий колір.

Lexus GX470 2007 року: що відомо про це авто

Lexus GX470 2007 року – це рамний позашляховик, який поєднує в собі витривалість, комфорт та розкіш. Він оснащений потужним 4,7-літровим V8 двигуном, який видає 270 кінських сил. GX470 має постійний повний привід та систему Terrain Response, яка дозволяє йому легко долати будь-які бездоріжжя.

Салон GX470 просторий та комфортний. Він оснащений шкіряними сидіннями, якісним оздобленням та сучасними технологіями, такими як люк, підігрів та вентиляція сидінь, DVD-програвач. Багажник GX470 має об'єм 447 л, а зі складеними сидіннями – 1105 л.

Lexus GX470 – це чудовий вибір для тих, хто шукає потужний, комфортний та розкішний позашляховик. Він підійде як для їзди по місту, так і для подорожей по бездоріжжю.

Ось декілька ключових особливостей Lexus GX470 2007 року:

Двигун: 4,7 л V8;

4,7 л V8; Трансмісія: 6-ступенева автоматична;

6-ступенева автоматична; Привід: повний;

повний; Розміри: довжина 4700 мм, ширина 1885 мм, висота 1730 мм;

довжина 4700 мм, ширина 1885 мм, висота 1730 мм; Багажник: 447 л (1105 л з складеними сидіннями);

447 л (1105 л з складеними сидіннями); Опції: люк, підігрів та вентиляція сидінь, DVD-програвач, система допомоги при паркуванні.

Lexus GX470 – це справжня легенда серед позашляховиків. Він надійний, комфортний, потужний та стильний.

Раніше "Телеграф" писав, що один із найшвидших гіперкарів світу продали за 3,4 мільйона доларів. Це стильний Koenigsegg Agera RSR 2016 року випуску, який нещодавно пішов з молотка у Дубаї.