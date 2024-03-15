Премиальный электромобиль Mercedes проехал на одном заряде более 1300 км

На это было потрачено около 15 часов

Роскошный электромобиль Mercedes Vision EQXX, выполняющий на данный момент функцию прототипа, установил очередной рекорд по проезду на одном заряде. Это произошло во время электропутешествия из Эр-Рияда в Дубай.

Как говорится на официальном сайте немецкого автопроизводителя, Mercedes Vision EQXX продемонстрировал рекордно низкое энергопотребление – 7,4 кВт/ч на 100 км. При температуре окружающей среды в 34 градуса Цельсия этот электромобиль со значительным отрывом побил свой предыдущий рекорд.

Чем примечателен новый рекорд Mercedes Vision EQXX

Маршрут протяженностью 1010 км был преодолен за 14 часов 42 минуты. За это время он проделал 1010 км. Выехав из Эр-Рияда в 4:15 утра с полным зарядом аккумулятора, VISION EQXX имел еще 309 км запаса хода, когда прибыл в Дубай в 7:57 вечера. Маршрут включал городские и пригородные участки в Эр-Рияде и Дубае с интенсивным движением, а также длинные участки шоссе через открытую пустыню.

Mercedes Vision EQXX

Отмечается, что целью этой третьей поездки была максимизация эффективности во всех сферах и проверка работы системы в экстремальных условиях пустыни. До этого Mercedes Vision EQXX дважды доказал свою способность преодолевать более 1000 километров на одном заряде (Зиндельфинген – Кассис и Унтертюркгайм – Сильверстоун).

Так, интеллектуальная система по требованию поддерживала прохладу в электроприводе и салоне. Система кондиционирования работала во время поездки с минимальным отрицательным влиянием на энергоэффективность, отчасти благодаря тепловому насосу с несколькими источниками энергии. Во время поездки в Дубай система собрала 1,8 кВтч солнечной энергии, добавив примерно 24 км к общему запасу хода.

Исследования преимуществ этой технологии для серийного производства продолжаются. Также для сравнительного анализа с предварительными тест-драйвами были собраны данные о влиянии ветра и солнца на эффективность. Кроме температуры солнца, измерения включают даже угол и направление солнечного света.

За два года с момента своей презентации Mercedes Vision EQXX проехал 23 340 км. Mercedes Vision EQXX пока считается прототипом, но в 2025 году превратится в серийную модель, которая станет преемником Mercedes CLA.

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