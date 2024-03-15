Преміальний електромобіль Mercedes проїхав на одному заряді понад 1300 км

На це було витрачено майже 15 годин

Розкішний електромобіль Mercedes Vision EQXX, який поки виконує функцію прототипу, встановив черговий рекорд із проїзду на одному заряді. Це сталося під час електроподорожі з Ер-Ріяда до Дубая.

Як йдеться на офіційному сайті німецького автовиробника, Mercedes Vision EQXX продемонстрував рекордно низьке енергоспоживання — 7,4 кВт/год на 100 км. За температури навколишнього середовища до 34 градусів за Цельсієм цей електромобіль зі значним відривом побив свій попередній рекорд.

Чим примітний новий рекорд Mercedes Vision EQXX

Маршрут протяжністю 1 010 км було подолано за 14 годин 42 хвилини. За цей час він подолав 1010 км. Виїхавши з Ер-Ріяда о 4:15 ранку з повним зарядом акумулятора, VISION EQXX мав ще 309 км запасу ходу, коли прибув до Дубаю о 7:57 вечора. Маршрут включав міські та приміські ділянки в Ер-Ріяді та Дубаї з інтенсивним рухом, а також довгі ділянки шосе через відкриту пустелю.

Mercedes Vision EQXX

Зазначається, метою цієї третьої поїздки була максимізація ефективності в усіх сферах і перевірка роботи системи в екстремальних умовах пустелі. До цього Mercedes Vision EQXX двічі довів свою здатність долати понад 1000 кілометрів на одному заряді (Зіндельфінген — Кассіс і Унтертюркгайм — Сільверстоун).

Так, інтелектуальна система на вимогу підтримувала прохолоду в електроприводі та салоні. Система кондиціонування працювала під час поїздки з мінімальним негативним впливом на енергоефективність, частково завдяки тепловому насосу з декількома джерелами енергії. Під час поїздки в Дубай система зібрала 1,8 кВт-год сонячної енергії, додавши приблизно 24 км до загального запасу ходу.

Дослідження переваг цієї технології для серійного виробництва тривають. Також для порівняльного аналізу з попередніми тест-драйвами були зібрані дані про вплив вітру та сонця на ефективність. Окрім температури сонця, вимірювання включають навіть кут і напрямок сонячного світла.

За два роки від моменту своєї презентації Mercedes Vision EQXX проїхав 23 340 км. Mercedes Vision EQXX поки що вважається прототипом, але 2025 року перетвориться на серійну модель, яка стане наступником Mercedes CLA.

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