Как самостоятельно восстановить автомобильные стеклоочистители: эффективные советы водителям

Некоторые уделяют им мало внимания, а зря

Автомобильные дворники могут напомнить о себе только, если вы услышите неприятный звук или увидите, что они уже не способны чистить. Впрочем, чтобы этого не произошло, о них тоже нужно заботиться.

"Телеграф" подготовил для водителей эффективные советы того, как собственноручно можно возобновить работу стеклоочистителей, чтобы это было действенно и одновременно не за все деньги мира. Да, сейчас дворники доступны почти в любом автомагазине, но бывают случаи, когда на машине есть специфический крепеж и дворники можно только заказать.

Как продлить жизнь автомобильных дворников

Для начала проверьте действительно ли проблема именно в щетках. Часто бывает так, что именно рычаг дворника от времени деформировался, и теперь щетка неплотно прилегает к стеклу. Внимательно посмотрите на ту часть, где плохо вытирается и подогните в ту сторону палку. После этого рисунок на стекле должен измениться и таким образом вам нужно настроить дворники.

Если вы все же убедились, что проблема именно в щетках, то вы можете приобрести специальный заостритель резинки. Им вам нужно несколько раз провести по резиновой части дворника и он должен срезать мелкие трещины на резине, восстанавливая ровную поверхность.

Если каркас дворника еще ничего и недеформирован, вы просто можете заменить резину на нем. Заменитель можно приобрести в любом автотоварном магазине. Вы просто снимаете щетку, вытаскиваете резинку и заводите туда новую. После этой работы, если вы приобрели не самую дешевую резинку, ваши дворники будут работать как новые.

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