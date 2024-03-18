На продажу выставлен один из самых первых легковых автомобилей Honda: во сколько его сейчас оценивают (фото)

Он отличается небольшим весом и революционными техническими характеристиками

На продажу была выставлена Honda S600 Roadster 1966 года выпуска. Примечательным этот автомобиль делает то, что он – один из самых первых легковых автомобилей, которые были выпущены Honda.

Как сообщает Car and driver, соответствующий лот с этой машиной появился на аукционе Bring a Trailer. Этот автомобиль представляет собой соединение автомобиля и мотоцикла, отличается небольшим весом примерно 1500 фунтов и революционными техническими характеристиками.

Чем может похвастаться Honda S600 Roadster

История этого родстера тоже имеет свои интересные моменты. Японский журналист Шотаро Кобаяши отправил свой белый Honda S600 в Европу в начале 1960-х годов, где он в течение двух месяцев проехал 12 070 км, демонстрируя его возможности. Этот конкретный автомобиль, выставленный на аукцион Bring a Trailer, почти идентичен автомобилю Кобаяши, однако пригоден для дорог США, поскольку имеет левосторонний руль. Он представляет собой настоящую редкость, предназначенную для коллекционеров и энтузиастов.

Этот автомобиль имеет четырехцилиндровый двигатель объемом 606 куб.см, с четырьмя крошечными карбюраторами, по одному на каждый цилиндр. Несмотря на это, мотор купе выдает всего 60 л.с., однако при общей массе в 680 кг такой мощности достаточно, чтобы подарить водителю незабываемые эмоции.

Honda S600 Roadster

Этот маленький родстер с красной полоской с впечатляющим оборотом 9500 оборотов в минуту поражает своей историей и характеристиками. Сейчас этот Honda S600 1966 с пробегом 87 тысяч км на одометре прошел комплексный механический ремонт, включая разборку и восстановление двигателя и трансмиссии, очистку топливной системы и проверку электричества.

Этот аукцион заканчивается 19 марта, поэтому у всех заинтересованных есть возможность приобрести эту уникальную машину и почувствовать всю ее специфику и историческую ценность. Что касается цены, то за него готовы сейчас отдать 40 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине продали вдребезги разбитую BMW с голографическим дизайном. За нее удалось получить достаточно неплохие деньги.