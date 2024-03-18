Украинцы стали значительно чаще покупать подержанные автомобили из США: названы топ-5 моделей

Спрос в этом сегменте увеличился на невероятные 77%.

Рынок подержанных автомобилей, которые украинцы ввозили из США, показал по итогам февраля 2024 года безумный рост. Так, покупать "американские" машины с пробегом стали на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает "Укравтопром", в течение прошлого месяца было зарегистрировано более 3,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Отмечается, что эта цифра составляет 19% всех впервые зарегистрированных в феврале подержанных авто.

Из 3,3 тысяч наибольшей долей являются машины с бензиновыми двигателями — 48%. Почти треть – электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Какие модели подержанных автомобилей из США являются самыми популярными

Лидером этого сегмента является Tesla Model 3. Ее приобрели в количестве 373 единиц. За ней расположилась еще одна модель Tesla – Model Y (256 экземпляров). Третья ступенька принадлежит Jeep Cherokee – 212. Четвертая позиция в активе Volkswagen Passat – 208. Замыкает топ-5 лидеров подержанных авто из США Ford Escape и его 201 приобретенный экземпляр. Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 6,3 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине собирают электрокары за 5 тысяч долларов. Изготовление авто было налажено на мощностях компании Luaz Motors.