Hyundai презентовал бюджетного оппонента самого популярного кроссовера среди украинцев: какова его цена

Это спортивная модификация с достаточно мощным двигателем.

Компания Hyundai представила новый кроссовер – Creta N Line. Эта модель выполнена в "спортивном" стиле и имеет достаточно мощный двигатель.

О презентации этого автомобиля говорится на официальном сайте производителя. Так, новый Hyundai Creta N Line стал отчетливее выглядеть и изрядно укомплектован. Ему сменили решетку радиатора, установили более агрессивные бамперы и обвес с красными вставками, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. На крыше появился спойлер.

Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

Что содержится в салоне и каковы его технические особенности

У Hyundai Creta N Line есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, электропривод сидения водителя, камеры кругового обзора, акустика Bose с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля слепых зон.

В салоне установили спортивные рули и сиденья, обшитые искусственной кожей с красными вставками и швами. Педали украшены металлическими накладками. На передней панели установлено два 10,25-дюймовых дисплея.

Салон Hyundai Creta N Line

Кроссовер Hyundai Creta N Line оснащен 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и доступен с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км.

На эту модель уже стартовал предварительный заказ. Сейчас она доступна только для рынка Индии, где будет стоить 20 300 долларов. Hyundai Creta N Line должен стать достойным соперником самого популярного в Украине кроссовера Renault Duster. Добавим, что новый Renault Duster продается в Украине в двух комплектациях — Life и Zen. Стоимость авто составляет от 685 300 грн до 852 000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Hyundai представил обновленный вариант электрокроссовера. Пока эта модель доступна только на одном рынке, однако впоследствии география расширится.