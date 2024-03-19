Автомобиль на солнечных батареях установил рекорд скорости на льду

Для этого он проехал около 1 км

Шведские ученые установили самую высокую скорость на льду с помощью солнечного автомобиля. Отметим, проводя эти тесты, производители солнечных автомобилей хотят доказать, что их решения столь же практичны, как классические модели автомобилей.

Об этом сообщает Cosmos Magazine. Автомобиль называется HUST и он разработан студентами университета Хальмстада.

Какую скорость набрал солнечный автомобиль на льду

Так, он достиг средней скорости 105 км/ч на километровой дистанции вблизи Арсунды, в 200 км к северу от Стокгольма. Автомобиль HUST недавно принял участие в мировом соревновании World Solar Challenge в Австралии, гонки, охватывающие 3000 км на солнечных автомобилях между Дарвином и Аделаидой. Он был изготовлен из переработанных материалов, чтобы демонстрировать возможность использования возобновляемых ресурсов в производстве транспортных средств.

Испытание на льду требовало предварительной зарядки аккумулятора, но в конечном итоге HUST установил мировой рекорд как самый быстрый электромобиль на солнечных батареях на льду. Из всех участников этого события заявка HUST была единственной в своем роде – это один из двух электромобилей и единственный автомобиль на солнечных батареях.

Важно отметить, что во время испытаний была холодная и пасмурная погода. В теплый солнечный день возможности солнечных автомобилей растут в несколько раз. Следующим шагом для команды станет участие в 24-часовой гонке Ilumen European Solar Challenge в Бельгии в сентябре, где они надеются продолжить свои победные достижения.

Ранее "телеграф" рассказывал о том, что ученые создали беспроводную зарядку, позволяющую подживить электрокар за 20 минут. Это устройство уже смогло зарядить электромобиль Hyundai.