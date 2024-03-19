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Автомобіль на сонячних батареях встановив рекорд швидкості на льоду

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Андрій Сурков Андрій Сурков
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Автомобіль із сонячними батареями встановив рекорд швидкості на льоду
Автомобіль із сонячними батареями встановив рекорд швидкості на льоду. Фото telegraf.com.ua

Задля цього досягнення він проїхав близько 1 км.

Шведські вчені встановили найвищу швидкість на льоду за допомогою сонячного автомобіля. Зазначимо, проводячи ці тести, виробники сонячних авто хочуть довести, що їхні рішення такі ж практичні, як класичні моделі автомобілів.

Про це повідомляє Cosmos Magazine. Автомобіль має назву HUST і він розроблений студентами університету Хальмстада.

Яку швидкість набрав сонячний автомобіль на льоду

Так, він досяг середньої швидкості 105 км/год на кілометровій дистанції поблизу Арсунди, за 200 км на північ від Стокгольма. Автомобіль HUST нещодавно взяв участь у світовому змаганні World Solar Challenge в Австралії, перегони, які охоплюють 3000 км на сонячних автомобілях між Дарвіном і Аделаїдою. Він був виготовлений з перероблених матеріалів, щоб демонструвати можливості використання відновлюваних ресурсів у виробництві транспортних засобів.

Випробування на льоді вимагало попереднього заряджання акумулятора, але в кінцевому підсумку HUST встановив світовий рекорд як найшвидший електромобіль на сонячних батареях на льоду. Зі всіх учасників цього події, заявка HUST була єдиною у своєму роді – це один з двох електромобілів та єдиний автомобіль на сонячних батареях.

Важливо зазначити, що під час випробувань була холодна і похмура погода. У теплий сонячний день можливості сонячних авто зростають у кілька разів. Наступним кроком для команди буде участь у 24-годинній гонці Ilumen European Solar Challenge у Бельгії у вересні, де вони сподіваються продовжити свої переможні досягнення.

Раніше "телеграф" розповідав про те, що вчені створили бездротову зарядку, яка дозволяє підживити електрокар за 20 хвилин. Цей пристрій вже зміг зарядити електромобіль Hyundai.

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