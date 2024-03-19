Повинен знати кожен водій: що означають цифри та літери на шинах авто

Правильне розуміння маркування допомагає забезпечити безпеку та ефективність вашого автомобіля.

Шини в авто — незамінний елемент безпечної та водночас приємної поїздки. Утім, настає момент, коли їх потрібно змінювати або ставити, і тут вже водій повинен знате те, що на них написано.

Маркування на боковині шини — це як код, що розкриває важливу інформацію про цей автомобільний елемент. Ці цифри та літери можуть здатися загадковими, але вони містять ключі до розміру, швидкості та інших характеристик шини, передає Continetal.

Чому важливо знати про маркування на шинах авто

Перш за все, правильне розуміння маркування допомагає забезпечити безпеку та ефективність вашого автомобіля. Якщо ви коли-небудь купували нові шини, ви, напевно, бажали б знати, що саме вони означають. Так, для прикладу було взято наступну послідовність маркування: 225/45 R 18 95 H.

Ширина шини (225): перше число показує номінальну ширину шини в міліметрах від однієї боковини до іншої. Співвідношення сторін (45): це відношення висоти профілю шини до її ширини, виражене у відсотках. У нашому прикладі висота профілю складає 45% від ширини шини.

Буква, яка з'являється після розміру шини, вказує на тип конструкції шини. У цьому прикладі "R" позначає радіальну конструкцію. Інші можливі значення включають "B" для бічного брекера або "D" для діагональної конструкції.

Радіальні шини є найпоширенішими на дорогах сьогодні. Вони відрізняються тим, що внутрішні шари корду орієнтовані в радіальному напрямку від одного борту до іншого, що забезпечує кращу міцність та керованість.

Діаметр обода (18): це число показує діаметр обода колеса в дюймах. Індекс навантаження (95): це число вказує максимальне навантаження, яке може витримати шина за повного накачування. У цьому прикладі "95" відповідає певному рівню вантажопідйомності, яка описана в таблиці індексу навантаження.

Індекс швидкості (H): остання буква у послідовності вказує на індекс швидкості, тобто максимальну швидкість, яку може розвивати шина за певного навантаження. У нашому випадку "H" відповідає максимальній швидкості 209 км/год.

Також існують додаткові маркування: шина Run-flat (безпечна пневматична шина з додатковим опірним кільцем або вставкою, що кріпиться до колеса і може витримати вагу транспортного засобу на випадок пробиття гумового покриття й втрати тиску.), ключ оригінального обладнання Mercedes, придатна для їзди по бруду та снігу, відповідає стандартам безпеки автотранспорту, тиждень виготовлення, рік виготовлення.

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