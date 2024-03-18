Разбиваются на первой же яме: топ-3 самых плохих производителей колес для авто

Это важно знать перед покупкой

Сейчас существует множество производителей шин и колес для авто. Если одни предлагают отличное качество на долгие годы и высокий ценник, то есть более дешевые производители, которые не могут этим похвастаться.

Конечно, не все бюджетные диски плохого качества, но сегодня мы остановимся именно на них. "Телеграф" собрал все отзывы водителей о производителях дисков. Публикуем перечень тех, кто не советует покупать.

XD Wheels

XD Wheels является подбрендом KMC Wheels, специализирующимся на рынках грузовиков и внедорожников. Эта компания производит алюминиевые колеса в хромированном и черном матовом цвете. Основанная в 2003 году, XD Wheels получила популярность благодаря модели XD775 Rockstar, ставшей очень популярной среди владельцев грузовиков.

Их колеса известны своим агрессивным дизайном и доступными вариантами отделки, такими как матовый черный, сатиновый черный, хромированный, красный и даже алебастрово-белый. В то же время, некоторые покупатели указывают на частые подделки и неисправности.

Это видно по колпачкам, надписи на которых с орфографическими ошибками. Также сообщается о проблемах с растрескиванием центральных колпачков из-за их пластиковой конструкции. А еще из-за их размерной спецификации шин балансировка колес XD может быть проблемой.

Replica

Литые диски Replica сейчас выпускают в Италии, Германии, Франции и даже других континентах. И если немецкие и французские диски еще считаются качественными, турецкие Replica не рекомендуют покупать. Они тяжелее на треть, чем аналоги, а еще плохо покрашены.

WSP Italy

Это популярный производитель реплик оригинальных дисков на авто с узнаваемым дизайном. Они протестированы краштестами, имеют полный комплект для хранения и выглядят дорого. Однако качество лакокрасочного покрытия здесь оставляет желать лучшего. Поэтому их выбирают только те, кто хочет премиального вида за невысокую цену. А пользоваться автомобилем с такими колесами нужно очень осторожно.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему шины в авто можно менять только парами. Они играют важную роль в общей производительности и безопасности транспортного средства,