В Киеве хотят отменить ежесезонное поднятие скорости до 80 км/ч: что известно

Обычно это ограничение происходит каждый год, начиная с 1 апреля

В Киеве собираются отменить ежесезонное повышение скорости транспортных средств до 80 км/ч. С подобной инициативой выступили UCycle и ОО "Пассажиры Киева".

Об этом говорится на странице "Пассажиры Киева" в Telegram. Отмечается, что у них состоялась встреча по этой теме в КГГА.

Так, менеджмент города еще не имеет единой позиции по безопасной скорости в условиях, где действуют автомобили, велосипедисты и пешеходы. Аргументируется это тем, что отсутствуют точные данные о влиянии таких мер на количество ДТП.

Общественные активисты считают, что, прежде всего, нужно собрать информацию о дорожной ситуации. Они утверждают, что такое решение несет риски безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей. В качестве аргументов они приводят:

Исследования показывают, что повышение разрешенной скорости приводит к увеличению количества ДТП с тяжелыми последствиями.

В Украине действует система "нештрафованных" 20 км/ч, что позволяет ездить со скоростью 100 км/ч на дорогах с разрешенной скоростью 80 км/ч.

Город – это не автобан, и приоритетом должна быть безопасность людей, а не экономия нескольких минут.

В частности, ситуация с безопасностью на дорогах Киева нуждается в комплексном решении, которое будет включать:

Улучшение инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов.

Обеспечение лучшего контроля соблюдения правил дорожного движения.

Проведение информационных кампаний по повышению осведомленности о безопасности на дорогах.

Городские власти обещают пересмотреть список улиц, где планируется повышение скорости, прежде чем принимать решение. Общественные активисты выступают за сохранение текущих ограничений скорости, ведь они считают, что человеческая жизнь важнее нескольких минут экономии на дороге.

Добавим, повышение ограниченной скорости до 80 км/ч разрешается в Киеве на 17 улицах каждый год с 1 апреля по 1 ноября. Это разрешается на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

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