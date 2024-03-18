Грязно обзывал и хотел ограбить: молодая украинка стала жертвой агрессивного польского таксиста (фото)

Требовал заплатить 300 злотых за 3 км

Украинку в Польше таксист закрыл в машине и потребовал заплатить 300 злотых за 3 км, которые они проехали от вокзала до гостиницы. Мужчина вел себя агрессивно, а прохожие не реагировали на призывы о помощи.

Об этом в своем Instagram написала пострадавшая. Она добавила, что к концу мужчина уже требовал у нее все наличные деньги, которые были, не стесняясь в выражениях.

По словам девушки, поездка в этом такси изначально была не приятна, ведь водитель постоянно спрашивал о происхождении пассажирки и откуда она следует. Уже по прибытию в пункт назначения, мужчина потребовал уплатить 300 злотых за дорогу, хотя сначала озвучил "дваджеща злотых" (то есть 20 злотых).

После того как девушка начала говорить, что это дорого, поведение мужчины стало более агрессивным и он даже заблокировал дверь машины. Девушка звала на помощь прохожих, но они не реагировали. А после слов, что она вызовет полицию, водитель начал уезжать от отеля.

"Хочешь полицию? Сейчас тебе будет полиция!" — прокричал мужчина.

Через несколько минут эту картину заметило пару парней и они бросились на помощь, но мужчина уже уехал. Во время намотки кругов возле гостиницы водитель требовал отдать уже все имеющиеся деньги. Девушка заявила, что у нее нет кэша и умоляла ее отпустить.

История закончилась тем, что мужчина выбросил девушку возле гостиницы, предварительно обматерив. От водителя несколько раз прозвучало: "Помогать этим ку**ам украинцам".

Девушка написала, что хотела вызвать полицию, но оказалось, что правоохранительные органы не приезжают на такие вызова. То есть ей нужно было самой ехать в отделение и оформлять заявление.

"На тот момент мне было сложно даже дышать, а садиться снова в такси и ехать в участок не было сил", — отметила пострадавшая.

И уже на следующий день, по словам девушки, она была у вокзала и увидела, что эта машина и тот же водитель стоят на "своем рабочем месте".

Ранее "Телеграф" писал, что недавно актриса Екатерина Тишкевич упомянула об агрессивном поляке-таксисте.