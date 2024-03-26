Украинские женщины любят скорость: самые известные украинские байкерки (фото, видео)

Некоторые из них ведут блог и хвалятся своими прогулками на публику

На улице потеплело, а значит, мотосезон восстанавливается. На улицах постепенно появляются мотоциклистки. Их не так много в Украине, как байкеров-мужчин, но все же девушек на двухколесниках также можно встретить.

Сегодня "Телеграф" рассказывает об известных украинских мотоциклистках. Они очень любят кататься на мотоцикле.

Катя "Пташка" (Полищук)

Парамеик из Тернопольськой области стала известна на всю Украину и за ее пределами после видео, опубликованных во время обороны Азовстали. Тогда она, чтобы поддержать боевой дух собратьев, напевала им украинские песни. 22-летняя красавица Екатерина из Тернопольщины просто очаровала многих своим пением из укрытия завода "Азовсталь".

Впоследствии вместе с другими бойцами из Азовстали попала в плен. Тогда имя девушки стало известно во всем мире.

Екатерина увлекается мотоциклами и всем, что с ними связано. Она является членом мотоклуба "The Riders" из Киева. Но во время войны, говорит Екатерина, не может сесть за мотоцикл. "С тех пор как воюю — не могу сесть на мотоцикл", — отмечает девушка.

Анна Гречишкина

Одна из известнейших мотоциклисток Украины. В 2014 году она отправилась на байку в кругосветное путешествие, чем вызвала большой резонанс.

Девушка говорит, что не помнит, как решила стать байкером. Она не слушает рок-музыку и не является частью байкерских сообществ. Просто ей нравится скоростная езда. После возвращения девушка вступила в ряды ВСУ.

MOTOLADY — Анна Бондаренко

Анна Бондаренко – жительница украинской столицы, которая ведет мотоблог, а также специализированную страницу в Инстаграмме. Здесь у нее 119 тысяч подписчиков. Девушка увлекается мотоциклами и любит ездить на них.

Девушка регулярно публикует фотографии и видео своих прогулок на мотоцикле. И, конечно, хвастается своим прекрасным двухколесником бронзового цвета.

Еще одной из самых известных мотоциклисток в Украине Анна Череватова из Винницы. Как писал "Телеграф", она собирает миллионы просмотров в TikTok.